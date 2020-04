MÅ VENTE: Caroline Graham Hansen og de norske fotballjentene skal ikke spille EM i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fotball-EM for kvinner utsatt til 2022: – Veldig skuffende

UEFA bekrefter at fotball-EM, som var planlagt sommeren 2021, er utsatt til juli 2022.

Avgjørelsen, som har ligget i kortene i flere uker, ble endelig fastslått etter torsdagens møte i UEFAs eksekutivkomité.

Mesterskapet skal spilles i England fra 6.- til 31. juli 2022.

UEFA-president Aleksander Čeferin sier i en pressemelding at avgjørelsen kommer som følge av at herrenes EM ble flyttet til sommeren 2021, og at de derfor ønsker å gi kvinnenes EM «rampelyset det fortjener» ved å flytte det til en sommer der det vil være det eneste store fotballmesterskapet.

– Dette gir oss en mulighet til å arrangere en turnering som får global oppmerksomhet, maksimerer mediedekningen og øker oppmøtet på stadion, sier Nadine Kessler, som er UEFAs sjef for kvinnefotball.

– Vi har jo visst en stund at det ville bli flyttet til 2022, som jo er veldig skuffende, men hvilke datoer det er snakk om, spiller vel egentlig ingen rolle, sier landslagsspiller Emilie Haavi til VG.

– Nå må vi jo også klare å kvalifisere oss uansett, og det er jo fremdeles uvisst når vi kan få fullført den kvaliken. Det eneste positive med at vi får et år ekstra på forberede oss, er at vi har et lag med mange unge spillere som får et år til med internasjonal erfaring, tillegger hun.

– Når OL ble flyttet til 2021, så er den beste løsningen at vårt mesterskap går i 2022. Tre mesterskap på én sommer ville sannsynligvis medført at interessen rundt EM ikke ville blitt den samme for vår del. Det blir bra å få en sommer for oss selv nå som det ble mye som skjer i 2021, sier Caroline Graham Hansen til VG og fortsetter:

– Det hadde vært utrolig kult med to mesterskap i fotball etter hverandre i 2021, og jeg er sikker på at det ville blitt en utrolig boost for fotball som idrett etter det som har skjedd denne sommeren. Nå ser vi frem mot 2022 selv om det føles lenge til.

Norge har allerede tatt grep i forbindelse med det utsatte mesterskapet, ettersom de forlenget kontrakten til landslagssjef Martin Sjögren i forrige uke. Svenskens avtale gjelder nå frem til etter EM i 2022.

Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson var tidlig ute med å fastslå utsettelsen av EM til 2022. Dette bekreftet han allerede den 17. mars, men det er først nå at utsettelsen bekreftes av UEFA.

