MÅ VENTE: Caroline Graham Hansen og de norske fotballjentene skal ikke spille EM i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fotball-EM for kvinner utsatt til 2022

UEFA bekrefter at fotball-EM, som var planlagt sommeren 2021, er utsatt til juli 2022.

Oppdatert nå nettopp

Avgjørelsen, som har ligget i kortene i flere uker, ble endelig fastslått etter torsdagens møte i UEFAs eksekutivkomité.

Mesterskapet skal spilles i England fra 6.- til 31. juli 2022.

UEFA-president Aleksander Čeferin sier i en pressemelding at avgjørelsen kommer som følge av at herrenes EM ble flyttet til sommeren 2021, og at de derfor ønsker å gi kvinnenes EM «rampelyset det fortjener» ved å flytte det til en sommer der det vil være det eneste store fotballmesterskapet.

– Dette gir oss en mulighet til å arrangere en turnering som får global oppmerksomhet, maksimerer mediedekningen og øker oppmøtet på stadion, sier Nadine Kessler, som er UEFAs sjef for kvinnefotball.

Norge har allerede tatt grep i forbindelse med det utsatte mesterskapet, ettersom de forlenget kontrakten til landslagssjef Martin Sjögren i forrige uke. Svenskens avtale gjelder nå frem til etter EM i 2022.

Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson var tidlig ute med å fastslå utsettelsen av EM til 2022. Dette bekreftet han allerede den 17. mars, men det er først nå at utsettelsen bekreftes av UEFA.

Saken oppdateres!

Publisert: 23.04.20 kl. 13:20 Oppdatert: 23.04.20 kl. 13:50

Mer om Kvinnelandslaget fotball

Fra andre aviser