FERDIG: Phil Neville slutter som engelsk landslagsjef. Her fra 2–1-tapet for Norge på Brann Stadion i september 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Neville gir seg som landslagsjef - raste sammen etter Norge-seieren

Etter å ha sendt Norge ut av VM i fjor sommer har det gått kraftig nedover for Phil Neville (43) sitt England. Neste sommer gir han seg i jobben.

Oppdatert nå nettopp

Optimismen var stor da England sendte Norge ut av VM 2019 med 3–0-seier i kvartfinalen. Så startet nedturen for Nevilles jenter.

Tap i semifinalen mot USA ble etterfulgt av nederlag i bronsefinalen mot Sverige. Som en de største favorittene før VM, endte England på en skuffende fjerde plass.

Totalt har England spilt 11 kamper etter VM-kvartfinalen mot Norge. Bare tre har endt med seier. Blant nederlagene finner vi tapet for Norge i Bergen, i det som var keeperveteran Ingrid Hjelmseths siste kamp for landslaget.

Englands elleve siste kamper 11. mars 2020: England – Spania 0–1

8. mars 2020: Japan – England 0–1

6. mars 2020: USA – England 2–0

12. november 2019: Tsjekkia – England 2–3

9. november 2019: England – Tyskland 1–2

8. oktober 2019: Portugal – England 0–1

5. oktober 2019: England – Brasil 1–2

3. september 2019: Norge – England 2–1

29. august 2019: Belgia – England 3–3

6. juli 2019: England – Sverige 1–2

2. juli 2019: England – USA 1–2 Vis mer

Etter møter med Englands fotballforbund (FA) bekrefter forbundet fredag at den tidligere Manchester United-spilleren slutter i jobben som landslagsjef når kontrakten hans går ut i juli 2021.

– I lyset av dagens globale begivenheter på den sportslige kalenderen og med de beste interesser for det engelske damelandslaget var begge parter enige om at vår felles prioritering er å sikre at «the Lionesses» har kontinuitet på trenersiden i hjemme-EM (2022) og VM i 2023, sier direktør for kvinnefotball i FA, Sue Campbell.

– Når fotballen kommer tilbake etter denne vanskelige perioden, vil Phil fortsette sitt arbeid med «the Lionesses» for å videreutvikle troppen sin. Jeg vil støtte ham fullt ut med den viktige oppgaven mens jeg fortsetter den avgjørende planen for å finne arvtageren.

Phil Neville Født: 21. januar 1977 (43 år)

Nasjonalitet: Britisk

Yrke: Manager

Klubber som spiller: Manchester United (1994–2005) og Everton (2005–2013)

Kamper/mål totalt for Manchester United: 378/8

Kamper/mål totalt for Everton: 303/5

Landskamper for England: 59/0

Aktuell: Gir seg som manager for det engelske damelandslaget i fotball. Vis mer

les også Fotball-EM for kvinner utsatt til 2022: – Veldig skuffende

Neville har hatt jobben siden januar 2018 og hadde opprinnelig stor suksess, med blant annet seier i prestisjetunge SheBelieves Cup i USA 2019.

Et par måneder inn i jobben løftet han England opp til 2. plass på FIFA-rankingen, men har nå falt ned til 6. plass.

Han har måtte tåle masse kritikk for den dalene formkurven - til tross for at de fleste kampene har vært privatoppgjør siden England allerede er kvalifisert for neste EM som vertsnasjon. I tillegg makten han ikke å forsvare triumfen i SheBelieves Cup i starten av mars.

Saken oppdateres.

Publisert: 24.04.20 kl. 11:06 Oppdatert: 24.04.20 kl. 11:21

Les også

Fra andre aviser