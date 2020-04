DELVIS PERMITTERT: Vålerenga-spillerne har fått permitteringene sine nedjustert som følge av endringen i treningsregler for eliteserieklubber. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vålerengas svar til Lillestrøm: Taper minst 4 mill.

Ifølge daglig leder Erik Espeseth (53) i Vålerenga har klubben allerede tapt minst fire millioner kroner som følge av coronakrisen.

VG gjorde VIF-sjefen oppmerksom på uttalelsene fra Lillestrøm-sjefene Morten Kokkim og Simon Mesfin der de forklarer hvorfor klubben har valgt ikke å permittere en eneste spiller eller ansatt.

– LSK ønsker ikke å være en klubb som tapper fellesskapet Norge for penger, før det er reelt og helt nødvendig, sa sportssjef Mesfin.

I Vålerenga har klubben permittert store deler av administrasjonen og spillertroppen. Daglig leder Espeseth svarer med en omfattende redegjørelse av avgjørelsen der det blant annet kommer frem at de antar at de allerede taper minst fire millioner kroner på situasjonen – og at dette «selvsagt kan forverres om dette strekker ut i tid».

– Klubber har valgt forskjellige løsninger i den situasjonen man er oppe i, enten ved permitteringer helt eller gradert, kollektive lønnskutt, ferieavvikling og sikkert andre løsninger også, sier Espeseth til VG og fortsetter:

– Vi ønsker ikke å uttale oss om andre klubbers løsninger, de har naturlig nok best oversikt over egen klubb og hvilke konsekvenser denne krisen får for seg selv.

les også Lillestrøm-sjefenes stikk mot norske toppklubber: – Er å misbruke permittering

Vålerenga bestemte den 19. mars seg for å permittere hele spillerstallen med unntak av spillerne som ikke oppfyller krav om dagpenger.

– For vår del var det riktig å gjennomføre permitteringer all den tid det ikke var mulig å gjennomføre en normal arbeidshverdag for noen ansatte – og permitterte alle ansatte helt eller delvis. Det gjelder både ledelse, spillere, støtteapparat og administrasjon, sier Espeseth og fortsetter:

– Når treningsregime ble løst opp nylig, ble det riktig for oss å løse opp noe i permitteringene – men det er krevende økonomisk.

Fra og med den 1. april var Vålerengas førstelag tilbake i redusert trening.

VIF-sjefen forteller at klubben allerede før sesongen, og før coronaviruset rammet Norge, rigget seg med et «langt lavere kostnadsnivå enn tidligere år». Han forklarer:

– Eksempelvis var det planlagt er svært rolig overgangsvindu denne vinteren for vår del, hvor en god del spillere har gått ut – og de i svært liten grad skulle erstattes. Vi mener også vi har svært mange unge lokale talenter fra Oslo og omegn i egen stall som fortjener å bli gitt muligheten, en mulighet mange har benyttet godt nå i de treningskampene som er gjennomført.

– Likevel ser vi at vi ikke har en økonomi som sier at vi kunne sittet stille i båten og ikke foretatt oss noe som en følge av coronakrisen, sier Espeseth.

les også Interne meldinger skaper bråk i Haugesund: – Bitter stemning

– Vi taper minst tre millioner kroner i salg på bedriftsmarkedet i år, og antatt et tap på 1 til 1,5 millioner kroner på sesongkort. Og dette er prognose per i dag – som selvsagt kan forverres om dette strekker ut i tid, utdyper VIF-sjefen og fortsetter:

– Enn så lenge går alle planer ut på at vi skal gjennomføre 30 serierunder i år, som er viktig – og forhåpentligvis med publikum også.

– Når dere kan dokumentere dette inntektstapet - hvorfor var det så fort gjort å nedjustere permitteringene da det ble lov til å trene i små grupper igjen?

– For det første er ikke bortfallet av disse inntektene dokumentert ennå – det er en prognose. Det er umulig i dag å forutse hvor store disse tapene blir, men basert på historikk fra de siste tre årene er det et korrekt anslag slik vi ser situasjonen i dag, sier Espeseth og fortsetter:

– Hva gjelder permitteringene så var det på ingen måte enkelt å nedjustere disse, men vi følte i samtaler med representanter fra spillerne at dette var riktig da vi fikk et endret treningsregime fra sentralt hold. Også med tanke på vår konkurransekraft når ligaen settes i gang igjen.

– Vi kunne på ingen måte igangsette trening i grupper, om spillerne fortsatt var 100 prosent permittert. Hvordan treningen vil foregå fremover, og med hvilken hyppighet i forbindelse med graden av permittering, er også noe vi vil ha en god dialog med spillerne om, sier han.

