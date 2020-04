ÅPNET FOR BEGRENSET AKTIVITET: På Myrerjordet på Kjelsås i Oslo er det åpnet for egenorganisert aktivitet innenfor smittevernreglenes begrensninger. Her er noen ivrige fotballspillere på banen onsdag 1. april. Foto: Stian Lysberg Solum

Kretsledere slår alarm: Bekymret for barn og unges mentale helse

For Are Bergquist, lederen i Trøndelag fotballkrets, er ikke manglende kampaktivitet den største bekymring i disse dager.

– For å si det litt enkelt: I denne situasjonen frykter jeg ikke for noe annet enn den mentale helsen til de som driver med idrett, sier Bergquist til VG.

Smitteverneksperter har kommet med dystre spådommer om mulighetene for topp- og breddefotball i Norge i 2020.

Trøndelag fotballkrets har bekreftet at de ikke legger opp til kampaktivitet før tidligst i august.

Berquist håper og oppfordrer likevel at flest mulig fotballklubber kommer i gang med organiserte treninger for sine medlemmer – naturligvis innenfor reglene for smittevern.

Barneombudet: – I disse tider er det ekstra viktig

– Mange barn og ungdom er nesten avhengig av denne aktiviteten for å fungere på andre områder. Det er mørketall på hvor mange barn som sliter med ulike ting og har idretten som sitt fristed. Der har de mulighet til å få utløp for frustrasjon, aggresjon eller andre vanskelige følelser, sier Bergquist.

Han følges av kretslederkollega i Hordaland fotballkrets, Tore-Christian Gjelsvik.

– Jeg er faktisk bekymret for at de mister dette lyspunktet i hverdagen sin. Fotballen og idretten kan være et sted de føler seg trygge, sier Gjelsvik til VG.

Fagsjef i barneombudet, Camilla Kayed, mener de to kretslederne har svært gode poenger.

– Vi vet at idrett ikke bare er en sosial møteplass, men en veldig fin måte å avreagere på og få ut stress. Akkurat i disse tider er nok det ekstra viktig, sier Kayed og tilføyer:

– Mange barn sitter hjemme i lite velfungerende hjem. De trenger å komme seg ut, få andre impulser og kanskje en mulighet til å snakke med noen andre om at de ikke har det så bra.

FAGSJEF: Camilla Kayed er fagsjef i barneombudet. Foto: Barneombudet.no

Bekymret for barna som ikke dukker opp

Mange klubber har startet organiserte treningsøkter innenfor de rammene som er gitt av helsemyndigheter og NFF, men det er også en frykt at corona-situasjonen kan føre til et frafall fra idretten hos barn og unge.

Håndballstjernen Bjarte Myrhol sier til VG at han føler seg sikker på at idretten «mister noen barn på veien».

– Vi kan miste en del av de barna som hadde lav motivasjon for idrett, eller at de blir satt tilbake. Om de kommer tilbake på trening igjen, så kan nivåforskjellen ha blitt stor, sier Myrhol .

Den samme bekymringen har Hordalands kretsleder.

– Jeg tror det er nødvendig for oss å drive en misjon nå når det gjelder den mentale helsen til inaktiv ungdom, sier Gjelsvik.

KRETSLEDER I HORDALAND: Tore-Christian Gjelsvik. Foto: Privat

TV 2 skrev torsdag om klubben Gneist, som har stengt alle sine treninger. Usikkerhet til hvordan smittevernet skal ivaretas, ramses opp som årsak.

– Selvfølgelig oppleves det krevende for mange. Det kan ta lengre tid for noen, enn for andre. Her er vi nødt for å være fleksible for hverandre, men jeg mener det er verdt bryet, sier Lise Klaveness, elitedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), i saken.

Gjelsvik i Hordland Fotballkrets er redd for at de barn og unge som trenger disse aktivitetene og avbrekkene mest, kanskje ikke dukker opp på de begrensede øktene.

– De føler kanskje at her er det så mange begrensninger i treningen at de ikke vil komme, sier han med en oppfordring til fotballklubbene at de må være sitt ansvar bevisst ovenfor disse barna.

– Det er viktig at klubbene tar kontakt med de som er svake, for de som er svake vil ikke ta kontakt selv, sier psykolog Dag Sørum til VG.

Han har i en årrekke jobbet som psykolog innenfor idretten og samarbeider blant annet med tidligere fotballdommer Tom Henning Øvrebø, spillerorganisasjonen NISO og Idrettens helsesenter.

– De ønsker ikke å være til bry og tenker gjerne at klubbene har mer enn nok med å håndtere andre ting, sier Sørum.

Både Sørum og fagsjef Kayed i barneombudet har tillit til at idrettslagene har god oversikt over hvilke av sine medlemmer som trenger ekstra oppfølging nå.

– Idrettslagene har god tradisjon for å ta vare på sine medlemmer, sier Kayed.

Publisert: 16.04.20 kl. 10:26 Oppdatert: 16.04.20 kl. 10:59

