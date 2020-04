Kommentar

Her blir det intern coronastrid

Av Leif Welhaven

Ulike aktører i norsk idrett har svært ulike strukturer og behov. Kulturminister Abid Raja, idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen kommer til å stå midt i vanskelige valg fremover. Foto: VG/NTB

Norsk idrett liker å fremstå som en enhet med eggene i samme kurv. Nå kan det bli eggerøre mellom to stoler.

Allerede før det ble kjent at arrangementer er uaktuelt før tidligst 15. juni, var coronakrisen usedvanlig alvorlig for norsk idrett. Nå er tanken på fremtiden direkte alarmerende.

Legger vi til helsedirektørens antydning om at det kan bli vanskelig med store publikumsarrangementer ut året, trenger du ikke doktorgrad i matematikk for å stille spørsmål ved hva som vil være igjen når marerittet er over.

Ødeleggelsen vil bli enorm uansett, men hvor på skadeskalaen idretten havner vil jo også påvirkes av nivået på hjelp og støtte.

Akkurat her kommer skvisen og kampen til å bli fryktelig vanskelig på mange plan fremover, i en tid da alle blør og prioriteringer mellom legitime formål blir verre og verre.

En ting er hva idrett reelt sett kan vente seg fra myndighetene fremover - hvor høyt vil dette samfunnsområdet bli prioritert? Idrett er viktig for veldig mange, men er jo ikke samfunnskritisk sammenholdt med en rekke andre felt. Hvor mye er det da realistisk å få dekket inn i en krise som varer? Det vil ikke være noen overraskelse dersom gapet mellom hva idretten ønsker seg og hva man får kommer til å tilta.

Nå ser vi også starten på at en annen akse blir problematisert, noe som sannsynligvis blir mer fremtredende utover våren. Det handler om hvorvidt en så bred organisasjonsform som NIF-systemet er, vil gjøre det enklere eller vanskeligere å oppnå en best mulig løsning for flest mulig.

Det er fordeler og ulemper ved å ha den norske modellen, der alt mellom himmel og jord skal inn i én organisasjon, til tross for at spennvidden i behov, hverdag og funksjon er så stor.

Da blir spørsmålet om denne samlingen er en fordel eller en ulempe i en krisetid, og om sentralleddet Norges idrettsforbund er skodd for å håndtere de ulike fasettene som utløses av corona. Vil norsk idrett bli mer eller mindre samlet av å stå i dette marerittet?

Ett eksempel på hvor vrient landskapet er, ser vi nå gjennom hva man ber om fra det offentlige. Det har kommet en krisepakke på 600 millioner kroner, der det store spørsmålet vil bli hvordan disse midlene fordeles internt. Her er narrativet at idretten er en del av frivilligheten i det norske samfunnet, og der jobben med å fremme folkehelse er en av grunnene til det offentliges tunge involvering.

Men samtidig er jo deler av toppidretten, særlig i fotballen, også profesjonelle bedrifter. Disse har flere likhetstrekk med det ordinære næringslivet enn det har med barne-, bredde- eller bedriftsidrett.

Klarer Norges idrettsforbund da å kanalisere og kommunisere godt nok hvor ulike behovene er? Nå er det jo det offentlige som fordeler kakestykkene, men primærkontaktpunktet representerer en veldig sammensatt medlemsmasse.

Hvordan prioriteres det internt i ulike særforbund? Hvor mye kanaliseres direkte?

Fotballpresident Terje Svendsen er bekymret for eksistensgrunnlaget til flere fotballklubber, og fortviler over at toppfotballen fort kan havne mellom to stoler. Hvis man søker midler gjennom frivillighetspakken er det nemlig ikke lagt opp til at det også kan søkes penger i kompensasjonsordningen for næringslivet. Men burde da toppklubbene søkt næringslivspenger og latt frivillighetspotten være forbeholdt bredde?

Her står de vanskelige temaene i kø, ikke minst hva gjelder hvilken eller hvilke kølapp(er) fotballklubber kan vente å få trekke.

Dag for dag blir det tydeligere hvor fasitfri denne problemstillingen er.Men én ting er sikkert: kampen om krisekronene er bare såvidt i gang.

Publisert: 07.04.20 kl. 22:52 Oppdatert: 07.04.20 kl. 23:10

