Vålerenga-spillerne ute av permisjon – tar ferie

Vålerengas spillere og trenerteam går ut i ferie etter avtale med ledelsen, opplyser klubben i en pressemelding.

– Etter noen uker med gruppebaserte treninger er det fortsatt uklart når vi kan være i gang, men det er helt sikkert at det blir en hektisk periode når det hele starter opp. Vi tror derfor det er hensiktsmessig å avholde ferie fra og med i morgen og frem til mandag 4. mai, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i pressemeldingen som kom fredag.

For 29 dager siden, den 19. mars, valgte Vålerenga å permittere hele spillerstallen. Det ble da også sendt ut permitteringsvarsler til de ansatte i administrasjonen, samt trenere og støtteapparat.

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, sier til VG at de tok avgjørelsen om ferieavvikling nå i håp om at det blir spilt 30 serierunder når Eliteserien starter opp igjen.

– Og når de er på ferie er de per definisjon, i ferieperioden, ikke permittert, sier han.

– Og da får spillerne lønn igjen?

– Ja, svarer Espeseth.

– Dette har vi gjort fordi vi ser at ferieavvikling til sommeren eller høsten kan bli veldig vanskelig å få til ettersom vi håper at det blir spilt 30 serierunder. Da kan det bli opp mot to kamper i uken. Da mener vi det beste, som vi har sett flere andre klubber gjøre, er å avvikle ferie i denne perioden her.

Vålerenga opplyser i pressemeldingen at spillerne vil få med seg egentreningsprogrammet tilpasset sine behov for å holde den fysiske formen ved like.

– I en normal situasjon, når man går ut i ferie, vanligvis om vinteren, får de et egentreningsprogram. Heller ikke da blir det fulgt opp på daglig basis fordi trenerne også har ferie. Så det er helt normale rutiner ved ferieavvikling.

Publisert: 17.04.20 kl. 19:24

