Sarpsborg fikk kritikk etter første seier på to måneder: - Må være dritkjedelig å se på

(Sarpsborg 08 - Odd 2–0) To scoringer fra Jørgen Strand Larsen senket Odd. Etter kampen kom Odd-spiller Fredrik Oldrup Jensen med kritikk av sarpingenes spillestil.

– De slår langt og kriger hele tiden. jeg synes det er dritkjedelig fotball, det må være dritkjedelig å se på dette, raste Oldrup Jensen til Eurosport.

– I tillegg er ikke vi flinke nok til å roe ned, da blir det slik, sukket midtbanespilleren, som erkjente at Odds kamp ikke var god, men at de er et bedre lag enn Odd.

Odd kom til Østfold som Eliteseriens formlag med fire strake seire. Trener Dag Eilev Fagermo var ikke enig i kritikken av Sarpsborgs spillestil som primitiv.

– Det er en del av fotballen, og det er heller ikke årsaken til at vi taper i dag, sa Odd-sjefen til Eurosport.

Strand Larsen-dobbel

Årsaken het først og fremst Jørgen Strand Larsen, mannen som scoret sist Sarpsborg vant i Eliteserien. 14. april mot Lillestrøm.

Etter 20 minutter fikk han ballen av Kristoffer Zachariassen på 16 meter, og smalt den opp i krysset.

– Jeg tenkte bare jeg skulle druse til, så satt den i krysset. En fantastisk deilig følelse, smilte 19-åringen til Eurosport i pausen.

Etter hvilen prøvde Strand Larsen skuddfoten igjen. Ikke like bra denne gangen, men Sondre Rossbach bakerst hos Odd var ikke helt patent, og ballen snek seg inn.

Mer enn nok til å få stående applaus da han ble byttet ut kort tid før slutt.

– Han viste mye av dette i vinter, og starten av sesongen. Han har nok kjent litt mer på det enn hva han har villet innrømme selv, da kjennes det nok ekstra godt med to fine scoringer, smilte Geir Bakke til Eurosport.

Han var naturlig nok glad for tre poeng, etter fire strake tap, og seks kamper uten seier.

Odd prøvde å sette inn en sluttspurt, og dominerte banespillet i store deler av 2. omgang, men Sarpsborg forsvarte seg på god måte i eget felt, og dro seieren i land.

