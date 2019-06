DRØMMESTART: Frankrike, med Eugenie Le Sommer i spissen, feirer 4–0-seieren i åpningskampen mot Sør-Korea. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Slik ble troféløse Frankrike VM-favoritt

Aldri før har de franske jentene kunnet juble for gull, men på eget gress er de nå blant VM-favorittene.

Frankrike i mesterskap VM 1991: Ikke kvalifisert

1995: Ikke kvalifisert

1999: Ikke kvalifisert

2003: Gruppespill

2007: Ikke kvalifisert

2011: 4. plass

2015: Kvartfinale EM 1984: Ikke kvalifisert

1987: Ikke kvalifisert

1989: Ikke kvalifisert

1991: Ikke kvalifisert

1993: Ikke kvalifisert

1995: Ikke kvalifisert

1997: Gruppespill

2001: Gruppespill

2005: Gruppespill

2009: Kvartfinale

2013: Kvartfinale

2017: Kvartfinale OL 1996: Ikke kvalifisert

2000: Ikke kvalifisert

2004: Ikke kvalifisert

2008: Ikke kvalifisert

2012: 4. plass

2016: Kvartfinale Vis mer vg-expand-down

Om laget går helt til topps, vil det bli en slags reprise av de franske herrenes opplevelse i 1998.

Les Bleus hadde riktignok vunnet EM i 1984, men i VM hadde det aldri blitt full klaff før nasjonen selv var vertskap i 1998, noe de for øvrig var også i 1938. Siden har det blitt ett EM-gull (2000) og nok et VM-gull (2018).

les også Frankrike-stjerne om Hegerberg: – Fordel for oss at hun ikke er med

God form

De franske jentene har på sin side fortsatt til gode å juble for et stort trofé.

På sine ni VM- og EM-opptredener er 4.-plassen fra 2011-VM lagets beste resultat, men som regel ryker de i kvartfinalen. Det har skjedd de tre siste europamesterskapene samt forrige VM.

Nå er de imidlertid helt der oppe blant favorittene, og på oddslistene er Frankrike og regjerende mester USA de med lavest odds til å vinne gullet. På FIFA-rankingen er de henholdsvis nummer fire (Frankrike) og én (USA).

De to vil for øvrig møtes i kvartfinalen om begge lag vinner sine grupper og tar seg videre fra åttedelsfinalen, så allerede der kan det franske VM-eventyret si stopp.

Men siden OL i 2016 ble spilt, er det fordel Les Bleus. De har vunnet to av tre, den siste endte uavgjort, mot amerikanerne.

Onsdag kan du vinne ca. 29 mill i lotto - levér inn din kupong her!

les også Forlangte mer av Reiten - nå er sjefen superfornøyd

Faktisk har Frankrike bare tapt én kamp i 2019, det mot Tyskland i februar (0-1). På den andre siden har de slått stormakter som USA, Kina, Danmark og Japan.

Lyon-kjerne og hjemmebanefordel

Den gode formen har selvfølgelig å gjøre med gode spillere.

Ada Hegerbergs franske lag Lyon har etablert seg som verdens beste de siste årene. Laget står med utrolige fire strake Champions League-seirer. Den siste skjedde på dette viset:

Det franske landslaget er følgelig bygget med en kjerne av Lyon-spillere.

Keeper Sarah Bouhaddi, forsvarerne Amel Majri, Griedge Mbock og Wendie Renard er sammen med kaptein Amandine Henri og spissene Delphine Cascarino og Eugenie Le Sommer alle svært viktige for både klubb- og landslag.

I tillegg teller hjemmebanefordelen inn. I en studie publisert i boken Soccernomics fant man ut at det å spille på eget gress i internasjonale kamper - riktignok for herrer - tilsa en fordel på to tredjedeler av et mål.

les også Landslagsspiller Bøe Risa om sin døde pappa: – Jeg vet at han ville vært stolt

VGs tips: Begge lag scorer

Både Norge og Frankrike fikk hver sin pangstart på mesterskapet med henholdsvis 3-0 mot Nigeria og 4-0 mot Sør-Korea. Nå er det duket for en tidlig gruppefinale, der vertsnasjon Frankrike (nummer 4 på FIFA-rankingen) må sies å være forhåndsfavoritter.

Men de norske jentene vet å gjøre mål, har gjort ti på de siste to og bare gått målløse av banen i to av de siste 20 kampene. Vi tror på nye måljubelscener for Barcelona-klare Caroline Graham Hansen, Chelsea-klare Guro Reiten og spissduoen Lisa-Marie Utland og Isabell Herlovsen, men tror ikke forsvaret klarer å holde tett bakover.

Vi går for at begge lag scorer til 2,05 i odds. Husk å spille innen 20.55, og ønsker du å se kampen, er NRK1 din venn.

Kilder: FIFA, inews, fotball.no, Slate

Publisert: 12.06.19 kl. 07:00

