Nordtveit avslører overraskende planer: Vil flytte hjem som 32-åring

STORO (VG) Håvard Nordtveit (28) antyder at han har planer om å flytte hjem til Norge og legge opp utenlandskarrieren allerede om tre år.

Landslagsprofilen, som i sommer vender tilbake til Hoffenheim etter et halvt års utlån til Fulham, avslører de overraskende fremtidsplanene overfor VG under et pressetreff på Storo.

– Jeg har tre år igjen i Hoffenheim. Jeg ser for meg at jeg avslutter i Tyskland der alt startet. Tre fine år til, få noen kamper i bena, reise hjem, sier Nordtveit.

Sommeren 2022, når kontrakten hans med Bundesliga-klubben utløper, fyller Nordtveit 32 år.

– Hva vil du gjøre da?

– Da tenker jeg å styre skuta i FKH, da, jeg og Jostein (Grindhaug). Dere får høre om Jostein er enig, sier Nordtveit.

Han sier at han allerede kjenner at fotballen begynner å tære på kroppen, og at han ser frem til å flytte hjem med kona Anna og barna Odin og Elva.

Publisert: 05.06.19 kl. 14:59 Oppdatert: 05.06.19 kl. 15:12