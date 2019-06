PERFEKSJON: Guro Reitens venstrebein er blant de bedre, men det er ikke det Chelsea-treneren er mest imponert av. Her er hun i aksjon mot Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk

Chelsea-sjefen om Reitens IQ: – Hennes største styrke

LE HAVRE/REIMS (VG) Landslagssjef Martin Sjögren er spent på hvordan Guro Reiten (24) takler overgangen til Chelsea og engelsk fotball. Det er ikke Chelsea-trener Emma Hayes (42).







Hun er helt sikker på at det går bra.

– Hundre prosent, sier Hayes, Chelsea-trener siden 2012. Hun er i Frankrike som BBC-ekspert, og tok seg tid til noen minutter med VG i forberedelsene til Englands kamp mot Argentina.

NY SJEF: Emma Hayes har vært Chelsea-trener siden 2012. Foto: TROND JOHANNESSEN

Hun har hatt Maren Mjelde i klubben siden november 2016, Maria Thorisdottir siden september 2017, og mener den norske midtstopperduoen leverte en nærmest prikkfri kamp mot Frankrike.

Og etter VM kommer altså norsk fotballs uslepne diamant til Chelsea, hyllet for sin herlige venstrefot.

Men Emma Hayes er mer opptatt av noe annet. Med rolig stemme er dette det første Chelsea-treneren sier om Guro Reiten:

– Hun har vist i VM hvilket fantastisk talent hun er. Fotballintelligensen, hennes fotball-IQ, er på helt øverste nivå. Å få henne inn sammen med toppspillere i Chelsea tror jeg vil utvikle den enda mer. Alle vet om teknikken og hennes herlige venstrebein, men for meg er den viktigste egenskapen hjernen hennes, evnen til å ta de riktige beslutningene til riktig tid.

Hayes har fulgt Reiten i «et par sesonger», og sier at hun er takknemlig overfor «ell-s-key», altså LSK Kvinner, for at Reiten slippes før kontrakten går ut. Hayes benekter at det er tips fra Mjelde og Thorisdottir som står bak en ny norsk investering.

– Nei, jeg vil ikke at andre spillere skal påvirke hvordan jeg tenker. I begynnelsen tror jeg ikke at de visste om interessen engang.

Hayes påpeker, uten å få spørsmål om det, at hun forventer at Reiten vil trenge litt tid.

– Jeg tror hun trenger en innkjøring på et høyere nivå, det tar ofte litt tid, kanskje rundt seks måneder. Det avhenger av hvordan hun vil takle det fysiske på daglig basis. Det vil være denne største utfordring. Hun skal tilpasse seg, snakke engelsk hele tiden, spise annerledes, nye lagkamerater.

– Det vil bli en overgang, også på banen. Nivået er høyere. Hun må ta beslutninger fortere, på mindre plass. Men hun har en «rask» hjerne, og vil takle det. Hvor lang tid det vil ta? Det har jeg ikke svaret på, sier Emma Hayes.

TERPET PÅ FRISPARK: Maren Mjelde (t.v.) og Guro Reiten avsluttet søndagens økt med frisparkterping. Foto: Jostein Magnussen

Konfrontert med den nye trenerens beskrivelse, sier Guro Reiten:

– Det er jo hyggelige ord. Jeg liker å tro at en av mine styrker er å forstå spillet, hvor jeg bør være og hvordan jeg skal få det meste ut av situasjonen. Fotballforståelsen og venstrefoten er kanskje mine to største styrker. Jeg vil nok trenge tid (i Chelsea), men det er jo nettopp derfor jeg har tenkt å dra dit.

Landslagssjef Martin Sjögren har data som viser at Guro Reiten er en klok spiller.

– Hun er en av dem som ser løsninger, en veldig smart spiller med høy «fotball-IQ». Siden hun skjønner fotball så kan hun spille i ulike posisjoner.

– Vi har visse visualiseringsprogram med VR (videobriller), hvor man må ta avgjørelser ut ifra hvordan situasjonen ser ut. Guro scorer ekstremt høyt på de testene. Det er en indikator på at her har du en som er «spelsmart». Hun ser løsninger, en spiller med høy fotball-IQ, sier Sjögren.

PS! Chelsea vant både liga og FA-cup i forrige sesong, men ble nummer tre denne sesongen, bak Arsenal og Manchester City. Dermed blir det ikke Champions League-spill på Reiten i hennes første sesong. I cupen overtidstapte Chelsea mot senere mester Manchester City.

Publisert: 17.06.19 kl. 16:11