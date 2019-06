STORTALENT: 21 år gamle Daniel James blir Solskjærs første signering. Foto: Nick Potts / PA Wire

Solskjærs første sommersignering er klar - unggutt signerer for Manchester United

Manchester United har signert Daniel James (21) fra Swansea. Dermed gjør Ole Gunnar Solskjær sitt første trekk i sommerens overgangsvindu.

Det bekrefter Manchester United på sin Twitter-konto.

– Vi er henrykt over å ha blitt enige, i prinsippet, med Swansea om en overgang for Daniel James til Manchester United.

Klubben bekrefter videre på sine nettsider at James har gjennomført en medisinsk test på Manchester Uniteds treningsfelt, og at de også er enige om de personlige betingelsene med stortalentet.

Ifølge britiske The Guardian må Manchester United ut med rundt 150 millioner kroner i første omgang. Klausuler i avtalen gjør at prisen kan strekke seg over 180 millioner kroner.

Overgangen vil offisielt bli gjennomført når det internasjonale overgangsvinduet åpner neste uke.

Gjennombrudd denne sesongen

Daniel James har lenge vært et stort talent i Wales, men fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen. 21-åringen sikret seg en fast plass på laget i Championship, og leverte 15 målpoeng på 38 kamper.

I januar var har kun minutter unna å havne i Leeds, men på overgangsvinduets siste dag klarte ikke klubbene å bli enige, og James måtte returnere til Swansea. Der fortsatte han å levere varene, og nå er han klar for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

