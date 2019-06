VANT: Her løfter Jürgen Klopp Champions League-trofeet. Foto: PETER POWELL / EPA

TV 2 slo knockout på Viasat 4 under Champions League-finalen

Nesten 900.000 nordmenn benket seg foran Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham. De aller fleste valgte TV 2 som kanal.

TV- og radiosjef Morten Wiberg i Carat opplyser at de offisielle tallene viser at 685.000 seere så TV 2s sending, som regnes fra klokken 20.38 til klokken 22.58 lørdag kveld.

Seertallet for Viasat 4 var 183.000 for sendingen fra klokken 20.53 til 23.00, opplyser Wiberg.

Han anslår at TV 2 hadde rundt 780.000 seere hvis man kun regner med selve kampen, som hadde kampstart 21.00, mens det tilsvarende tallet for Viasat 4 er 200.000. På det meste så over 800.000 seere kampen på TV 2.

– Legger du det sammen, er det opp mot en million seere som så kampen lineært. Det er veldig bra. Det betyr enormt mye at det er Liverpool som spiller, og når det attpåtil er to engelske lag med store fanskarer som har spilt offensiv fotball, så er det supert for produktet Champions League, sier Wiberg til VG.

TV 2 ønsker foreløpig ikke å kommentere tallene, ettersom de ikke har fått de endelig bekreftet. Sportssjef Anne Tufte i Viasport har ikke besvart VGs henvendelser.

TV 2 inngikk foran denne sesongen et samarbeid med Viasport om å sende enkelte Champions League-kamper. Det innebar at finalen for første gang ble sendt hos to ulike aktører.

– Jeg tipper TV 2 er ekstremt fornøyd med at de kom seg inn på Champions League denne sesongen. Det har vært en stor suksess for dem, sier Wiberg.

– Er disse tallene en skuffelse for Viasport?

– Jeg tror ikke det. Dette var nok helt ventet fra deres side. At de har over 180.000 seere når man vet at kampen går på TV 2, har de grunn til å være rimelig fornøyde med, sier TV-sjefen, som forklarer det store gapet slik:

– Det har noe å gjøre med styrkeforholdet. TV 2 er Norges desidert største kommersielle kanal. Når de viser kampen på hovedkanalen sin, blir det nesten litt urent trav mot Viasat 4 selv om det historisk sett har vært Champions League-kanalen.

