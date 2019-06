ELSKET: Liverpools manager Jürgen Klopp ble kastet til værs av gjengen som verdsetter han så høyt etter at Champions League-pokalen var i boks. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Liverpool-heltene om Klopp: – Han rører noe i oss

MADRID (VG) (Tottenham – Liverpool 0–2) Klokken nærmet seg to i natt, men Jordan Henderson (28) og Virgil van Dijk (27) tok seg ganske god tid til pressen i intervjusonen. De ville hylle sin leder.

Og Klopp hyllet sine spillere.

– Dere vet hva som er sagt om noen av spillerne, men Jordan Henderson er altså kapteinen til Champions League-vinnerne. Det er faktisk tilfredsstillende, sa Jürgen Klopp med et veldig stort smil på pressekonferansen.

Henderson har tidvis fått mye kritikk, men nå har han fulgt etter disse pokalløfterne i dette tiåret: Sergio Ramos (fire ganger), Andrés Iniesta, Philipp Lahm, Frank Lampard, Carles Puyol og Javier Zanetti.

Henderson mener triumfen ikke hadde vært mulig uten Klopp, og spurte om manageren ville løfte pokalen med ham.

BRAGD: Jordan Henderson fikk løfte Champions League-pokalen som Liverpools kaptein. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

– Måten han styrer denne klubben på er fantastisk. Dette hadde ikke vært mulig uten ham. Jeg spurte om han ville løfte trofeet, men han svarte at det var min jobb. Jeg er så takknemlig for ham og resten av trenerteamet. Uten dem ville ikke dette vært mulig, sier Henderson til pressen etter finaleseieren i Madrid, mast ut i bussen som sistemann. – Vi trenger vår kaptein, ba en av lederne pent, og til slutt rev Henderson seg løs fra spørsmålene.

Mohamed Salah hastet forbi de fleste, men sa noen ord gjemt bak en haug journalister, Roberto Firmino prøvde seg med et par setninger, men var mest opptatt av å unnskylde engelsken sin, Divock Origi gikk rett forbi alle, Alisson Becker gikk stolt rundt med pokalen, Jürgen Klopp hadde ikke mer å si, men delte ut et par klemmer, blant annet til Raphael Honigstein, journalisten som har skrevet bok om manageren.

Virgil van Dijk var rolig som alltid, han ser alltid avslappet ut.

– Samholdet vårt kommer fra manageren. Han sier mye som virkelig rører noe i oss. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for å følge instruksene hans. Vi vil gjøre det så bra som mulig hver eneste dag. Vi vil gjøre alle med tilhørighet til Liverpool stolte. Manageren får oss til å tenke på dette. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det er veldig spesielt, sier van Dijk.

Martin Samuel fra Daily Mail spurte hva Klopps magiske beskjeder består av.

– Det er bare ting som treffer oss. At du ikke bare spiller for deg selv, men for alle rundt deg. Han er alltid der for deg, svarer van Dijk, bunnsolid i duellen med Harry Kane og kåret til banens beste.

Henderson ble spurt om han tror det finnes en like spesiell manager som den karismatiske tyskeren.

– Nei, ikke for meg. Du ser det. Han har et spesielt bånd med spillerne sine. Om du spør de tidligere spillerne hans, vil de svare det samme. Han er en spesiell manager. Vi er så glade for å kunne lære så mye av han. Forhåpentligvis kan vi fortsette med det neste sesong, sier Henderson.

Klopp trakk fram Milner

På pressekonferansen trakk Klopp frem James Milner, som måtte starte finalen på benken, men kom inn og gjorde en viktig jobb den siste halvtimen.

– Uten «Millies» garderobeprat, med en utenlandsk manager, tror jeg ikke dette ville vært mulig, sier Klopp.

Da VG konfronterte James Milner med dette, svarte 33-åringen:

– Jeg er en eldre kar, og forhåpentligvis kan jeg bruke erfaringen min. Men vi har flere ledere, som van Dijk og Henderson. Vi har en ung spillergruppe, men det er mye karakter i troppen. Du ser hvordan vi slår tilbake fra ting, Barcelona-kampen og bortekampen mot Bayern München, svarte Milner.

Publisert: 02.06.19 kl. 06:22