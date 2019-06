NO NEYMAR, NO PARTY? Brasil-stjerne Neymar skadet seg i oppkjøringskampen mot Qatar. Han blir ikke å finne på banen under årets Copa América. Foto: EVARISTO SA / AFP

Tror på Copa América-suksess uten Neymar

Natt til lørdag norsk tid går startskuddet for årets Copa América. Brasil-legende Cafu tror på suksess for vertsnasjonen selv uten landets store stjerne.

Det er Neymar, som går glipp av hele mesterskapet etter å ha pådratt seg en skade under oppkjøringskampen mot Qatar.

Det er ikke det eneste problemet for PSG-stjernen for tiden. Han er anklaget for voldtekt, der han riktignok bedyrer sin uskyld.

For Brasil sin del betyr Neymars fravær at laget er svekket sportslig i mesterskapet som finner sted på deres gress. Brasil-legende Cafu, som i sin tid var med på å vinne VM to ganger, tror imidlertid på suksess.

– Jeg er helt sikker på at Brasil kommer til finalen. Og så har du andre gode lag som kan klare det samme, som Colombia, Argentina, Ecuador og Uruguay, sier han ifølge Xinhua.net, men beskriver tapet av Neymar som «stort».

Den tidligere Roma og AC Milan-backen husker tilbake før eget VM i 2002:

– Vi mistet Emerson ti timer før første kamp. Han var vår leder, vår kaptein, men til slutt vant vi VM selv uten en av våre beste spillere noensinne, sier Cafu.

Inn for Neymar i Brasils tropp er Chelsea-ving Willian, men han starter neppe. Trolig velger Brasil-trener Tite en 4-2-3-1- eller 4-3-3-formasjon.

GODE MINNER: Cafu løfter VM-trofeet som kaptein i 2002. Foto: Bjørn S. Delebekk

VGs tips: Brasil vinner med flere

Copa America sparkes i gang natt til lørdag norsk tid. Vertsnasjon Brasil tar imot Bolivia, og det er et lag vertsnasjonen bør ha kontroll på selv om superstjerne Neymar er ute med skade.

Roberto Firmino og Philippe Coutinho leder an i det brasilianske angrepet, og trolig får Evertons Richarlison tillit i PSG-stjernens fravær. Det bør bli nok av mål for et Brasil-lag som er rangert som nummer tre på FIFA-rankingen - og som møter Sør-Amerikas lavest rangerte lag i Bolivia (nummer 63).

Vi prøver et spill på at Brasil vinner med mer enn to til 1,75 i odds. Spillestopp er 02.25, og kampen kan du se på Viasport1.

Publisert: 14.06.19 kl. 14:28

