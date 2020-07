TOPP FIRE: Magnus Carlsen er bare 12 poeng bak lederen i Fantasy Premier League. Foto: Ole Kristian Strøm/VG

Slik kan Magnus Carlsen bli årets Fantasy-konge: – Veldig imponerende

Norges sjakkfantom Magnus Carlsen (29) har muligheten til å ta storeslem i Fantasy Premier League med én serierunde igjen. Hjerneforsker Kaja Nordengen (33) lar seg fascinere av multitalentet.

– Det blir hardt å ta igjen forspranget, men jeg er veldig på skuddhold her, sier Magnus Carlsen i podkasten Løperekka kvelden før det hele skal avgjøres.

Før siste serierunde ligger nordmannen som nummer fire i Fantasy Premier League, «kun» 12 poeng bak teten. Fantasy-tronen, som 7,6 millioner andre mennesker er med på å kjempe om, er med andre ord absolutt innen rekkevidde.

Dette er Fantasy Premier League Før sesongen velger man 15 ekte Premier League-spillere på sitt eget «drømmelag».

Dette drømmelaget kan du gjøre ett bytte på per serierunde.

Fantasy-laget får poeng etter hvordan spillerne gjør det på ekte.

Det er et strategisk spill der det er viktig å være organisert og ha evnen til å tenke langt fremover i tid, samtidig som du må beregne risikoen og utbytte av de ulike valgene man tar underveis.

Spillet har denne sesongen 7,6 millioner lag. Vis mer

Det synes hjerneforsker og forfatteren bak boken «Hjernen er stjernen», Kaja Nordengen, er imponerende.

– Det sjakkspillere som Carlsen er ordentlig flinke til er å jobbe jevnt og strategisk, og holde fokus over lang tid. I tillegg har han jo etter hva jeg vet alltid vært veldig fotballinteressert, så det er gull for ham å kunne bruke de unike egenskapene fra sjakk kombinert med fotballinteressen, sier 33-åringen som senere i sommer skal holde et web-foredrag sammen med Carlsen om sjakk og hjernehelse.

IMPONERT: Hjerneforsker Kaja Nordengen. Foto: Annemor Larsen / VG

Her er et nylig eksempel på hvordan Magnus Carlsens tenker annerledes enn de fleste i Fantasy:

4. juli velger Carlsen å bytte inn West Ham-spilleren Michail Antonio, som på det tidspunktet bare hadde scoret tre mål denne sesongen, og befant seg på fattige 0,7 prosent av alle fantasylag.

5. juli scorer Antonio sitt fjerde Premier League-mål for sesongen.

11. juli scorer Antonio fire mål mot Norwich. Det gir Carlsens lag hele 24 poeng, og nordmannen skyter oppover sammenlagtlisten.

Siden har flere av lagene i toppen hermet etter Carlsen og byttet inn Antonio, men noen ny 24-poenger har det ikke blitt. Så hvordan kunne Carlsen se det komme, da kun 0,7 prosent andre hadde tenkt tanken?

SCORET FIRE: Veldig få så det komme, men Michail Antonio scoret fire mål mot Norwich. Foto: Tim Keeton / Pool EPA

Nordengen sier noe av svaret må ligge i sjakken.

– Sjakkspillere har generelt god langtidshukommelse, og klarer å kategorisere informasjon de får godt. Det handler om pannelappen, og jeg forventer at gode sjakkspillere har en velutviklet pannelapp, sier hun.

Pannelappen, også kalt «frontallappen», og har som hovedfunksjon å vurdere risiko og konsekvens av handlinger.

– Man kan trene opp den evnen til en viss grad, men mye av det er absolutt også medfødt. Det med evnen til å tenke langt frem i tid er jo unikt for mennesket, og den utvikles gradvis fra vi er født til vi er ute i 20-årene. Det er den delen av hjernen som blir ferdigutviklet sist.

les også Fantasy Premier League: Carlsens tips for å lykkes i innspurten

– Er det ikke da interessant at Magnus ble god i sjakk så tidlig?

– Jo! Det handler sannsynligvis om at han har hatt den unike egenskapen til å holde fokus, og latt seg engasjere til å målrettet utvikle talentet sitt over tid. De fleste små barn ville mistet tålmodigheten tidligere, sier hun, og legger til:

– Så oppsummert kan suksessen til Carlsen i både sjakk og «fantasy» handle om gode strategiske egenskaper, evnen til å holde fokus over tid, kombinert med interessen.

STORTALENT: Magnus Carlsen var en av Norges beste sjakkspillere allerede som 10-åring. Foto: Janne Møller-Hansen

Satt sjakktreneren til Fantasy-arbeid

Og der mange fantasymanagagere mister tålmodigheten og kaster inn håndkleet når ukene går, så har Carlsen gått dedikert til verks år etter år.

Carlsen, som har ledet spillet ved flere anledninger denne sesongen, har lenge vært over gjennomsnittet interessert i «Fantasy», og det fikk VGs journalist erfare under et intervju med sjakkstjernen under VM i 2018:

Men aldri før har han hevdet seg så høyt i spillet som i skrivende stund har 7,62 millioner spillere. Nordmannen har tidligere blitt nummer 2397, men aldri vært i nærheten av å kjempe om seieren så sent i sesongen.

Nå har 29-åringen tatt et litt spesielt grep inn mot siste serierunde.

– Jeg tenkte at det minste jeg kunne gjøre var å be sjakktreneren min legge fra seg alt sjakkarbeidet akkurat nå, for å heller kjøre simuleringer på alle de forskjellige overgangene og valgene jeg kan gjøre før siste runde, slik at jeg kan finne ut hva som vil gi meg den beste sjansen for å vinne, sier han i Løperekka-podkasten.

Disse må slå til

Så når søndagens siste serierunde i Premier League sparkes i gang har dermed nordmenn også noe annet enn Solskjærs skjebnekamp å følge med på. Her er spillerne som må levere for at Carlsen skal vinne:

Christian Pulisic, Chelsea: Amerikaneren er Lampards beste offensive våpen om dagen, og ingen av de tre lagene foran Carlsen hadde 21-åringen på laget sist runde. Det gjør at Pulisic-suksess mot Wolverhampton kan bety Carlsen-suksess i Fantasy.

Jamie Vardy, Leicester: Nordmannen er faktisk også alene om å eie Leicesters spydspiss, så Vardy kan bli Carlsens viktigste spiller denne runden. Men «The Foxes» har en tøff kamp i vente mot Manchester United.

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United: Men på en annen side gagner det også Carlsen om United og Wan-Bissaka holder nullen. Det optimale for nordmannen ville nok vært målpoeng på Wan-Bissaka, samt Vardy-scoring.

Tariq Lamptey, Brighton: Den unge forsvareren har blitt en fantasyfavoritt den siste tiden, men det er kun Carlsen av de fire topplagene som eier ham.

Chris Wood, Burnley: Men for at Lamptey skal holde nullen, betyr det at Wood må gå uten scoring. Wood er spissen som kunne hjulpet Carlsen så langt som opp på 2. plass, men også lederen har Burnley-spissen på laget.

Ederson, Manchester City: En god kamp av Citys sisteskanse vil også gagne Carlsen, da det kun er 3.-plassen som har ham.

PS! «The Bulldozers» på 2. plass har igjen «wildcard», og kan dermed endre på hele laget sitt til siste runde.

Slik ser lagene til topp fire ut i skrivende stund:

fullskjerm neste SUKSESS: Slik ser suksesslaget til Carlsen ut før siste runde. Han har én gratisovergang tilgjengelig.

– Veldig imponerende

Programleder for fantasypodkasten Wildcard FC, Christian Wessel Grundseth, tror dog ikke Carlsen-triumf er så sannsynlig.

– Det er dessverre lite sannsynlig med tanke på at nummer én i verden fortsatt ikke har spilt sin «trippel captain»-chip, og det er 12 poeng mellom dem. Hvis Magnus treffer på sin kaptein, og eneren bommer totalt, så kan det skje. Men her er Carlsen – i motsetning til alt han noensinne han har gjort i sjakk – avhengig av flaks, sier Wessel.

Han er dog klar på at Carlsens fantasysesong er strålende uansett hvordan den ender.

– Det er en veldig imponerende prestasjon, men veldig mye større fordi Magnus Carlsen har hevdet seg i toppen flere ganger. Man har flere eksempler på spillere som vinner én gang, som aldri har vært i nærheten før eller etter, det gjelder ikke Magnus Carlsen.

– Har du noen kapteinstips til Carlsen før siste runde?

– Man bør alltid ha den spilleren man tror får flest poeng som kaptein – konsensus er Sterling i siste runde med god grunn. Hvis vi skulle få lagoppstillingene før deadline og Sterling mot formodning ikke starter, så er Salah det beste alternativet.

PS! Vinneren av Fantasy får en uke i England med adgang til diverse turistattraksjoner og to fotballkamper på VIP-tribune, i tillegg til TAG-klokke, FIFA 20 og valgfri konsoll og Nike-jakke.

Publisert: 26.07.20 kl. 13:07

