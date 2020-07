FAR OG DATTER: Rosenborg-trener Steinar Lein har fått en solid start på sesongen for Rosenborg kvinner, med datter Emilie Lein i spillerstallen. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Kunne gjort karriere på TikTok – velger heller fotballdrømmen

TRONDHEIM (VG) Emilie Lein (17) har over to millioner følgere og blitt en stjerne på det sosiale mediet TikTok. Likevel er det foran de – per nå – 200 tilskuerne i Toppserien hun satser på å nå toppen.

– Målet er å bli best i verden, sier Rosenborg-spilleren Emilie Lein til VG.

Hele familien Lein var samlet på Koteng Arena i Trondheim da VG var på besøk. For far Steinar og datter Emilie står én ting i fokus hver eneste dag: Fotball.

Men Emilie Lein har også en annen scene enn fotballbanen. Med over to millioner følgere på TikTok er hun blant landets største profiler på den digitale plattformen. Dersom hun hadde ønsket det, kunne hun fint ha gjort levebrød ut av videoene.

– Jeg skjønner det ikke selv. Det startet som en greie med vennene for å lage innhold for gøy. Plutselig var det en video som tok helt av, og etter det rant det inn følgere, sier 17-åringen.

«Wow, da er du jo god!»

Hun er fortsatt i en posisjon hvor hun tjener penger på videoene sine, men fotballen står jenta som er født og oppvokst i Haugesund. Men de inntektene ser hun kun på som en fin bonus.

– Det begrenser seg hvor mye jeg kan tjene. Jeg bruker lang tid på videoene mine, og jeg har rett og slett ikke tid til å ta på meg så mange oppdrag. Men det er en fin avkobling fra fotballen som i grunn står i fokus 24 timer i døgnet, smiler hun.

Hun mener hun kunne tjent opp mot 10.000 kroner for videoer hun legger ut. Dermed kunne hun ha tjent veldig godt på å satse helt.

«EI RBK-SKJORT»: Emilie Lein er klar på at det er innen fotballen hun vil satse. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Hun er klokkeklar: Det er fotball som står i fokus for den 17 år gamle jenta i Rosenborg. Og det i klubben som hun holdt med fra veldig liten alder av, ettersom far er trønder.

– Jeg synes det er sykt kult. Man merker det blir noe annet når en får RBK-logoen på. Om jeg sa at jeg spilte på Trondheims Ørn, så visste ikke alle hva det var en gang. Når folk nå hører at jeg spiller for Rosenborg, så får jeg høre: «wow, da er du jo god!», ler det unge fotballtalentet.

Den «urealistiske» barndomsdrømmen

Steinar Lein forteller at da de var på sommerferier i Trondheim da Emilie var yngre, var alltid det å se treninger eller kamper med Rosenborg en attraksjon. Men drømmen om å få spille på favorittlaget sitt var rett og slett ikke oppnåelig mål for den da veldig lille, Rosenborg-interesserte jenta.

– Det var de jeg ville spille for, og det har ikke vært en realitet før nå. Det er enormt gøy å få oppleve barndomsdrømmen, smiler hun.

Hun er ikke den eneste i Rosenborg-stallen som har hatt den samme drømmen, ifølge treneren.

– Det er mange som drømte om å spille for RBK da de var små, uten å helt skjønne at det da var umulig. Nå er de her, og det er et enormt løft for dem, sier 48-åringen.

KOTENG ARENA: Emilie og Steinar Lein var i godt humør da VG møtte dem på Koteng Arena. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Han forteller at det var viktig for klubben å få Rosenborg-navnet som merkevare. Han forteller at det skiftet har betydd enormt mye for klubben som spiller hjemmekampene sine på Koteng Arena.

– Det er kjekt for dem som har stått på for klubben i mange år. Det er spillere som har vurdert fra år til år om de skal være med videre, og nå ser de at det eksploderer litt. Det er spennende ting på gang, og det profesjonaliseres.

– Hva er de største forskjellene fra i fjor til i år?

– To ting: Vi har blitt attraktiv med tanke på spillere som vil komme hit, også er det jo at du sitter her. Det er økt interesse for oss, sier Lein og legger til:

– Det er heldigvis ikke bare oss, men Toppserien generelt. Det er kjekt for produktet Toppserien som blir bedre. Det fortjener de veldig, for de legger ned utrolig mye innsats uten å få de store økonomiske gevinstene.

«Datteren til treneren»-stempelet

Det at de to nå er i Rosenborg er noe de trives ekstremt godt med. Hele familien bor nå i Trøndelag, men det å spille under en trener, som også er far, er ikke noe som utelukkende kommer ut på den positive siden.

– Vi er med hverandre hele tiden, og det går i fotball fra morgen til kveld. Men på banen blir det ikke pappa, da blir det bare Steinar, sier Emilie.

Hun forteller at hun gjennom årene har fått høre at hun har fått fordeler ettersom hun har spilt under ledelsen av sin far.

– Det blir kanskje litt slik at jeg må jobbe ekstra hardt for å bevise at jeg fortjener å være her, og ikke bare er «datteren til treneren». Det gir meg bare mer motivasjon til å vise frem fotballspilleren Emilie Lein.

SETTER KRAV: Rosenborg-trener Steinar Lein setter høye krav til alle i troppen – det inkludert datter Emilie. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Det samme tenker hennes far som er klar på at datteren har det som skal til for å kunne bli en god fotballspiller.

– Emilie har store ambisjoner og har prioritert fotballen i mange år allerede. Som far vil man at ungene skal lykkes med det de synes er artig å holde på med. Jeg er veldig glad for at hun har ambisjoner og den indre driven som må til for å bli en veldig god fotballspiller.

– Nå har hun fått et par innhopp i Toppserien, så nå må neste mål for henne bli å spille seg inn i elleveren. Det er ikke en enkel oppgave her i Rosenborg, sier 48-åringen klart.

PS! Rosenborgs neste kamp i Toppserien er mot Klepp, søndag klokken 13.00.

