JUBELGUTTER: Said Benrahma (t.v.) har vært viktig for Brentford denne sesongen. Her jubler han sammen med Josh Da Silva og Ollie Watkins i kampen mot Wigan. Foto: Aaron Chown / PA Wire

«Milliardkampen»: Vil tilbake på toppen etter 73 år

Det kalles gjerne «verdens mest verdifulle fotballkamp» – og skal være verdt 1,6 milliarder kroner for Fulham og enda mer – 1,9 milliarder – for motstander Brentford.

Nå nettopp

Verdien er beregnet av Deloitte og gjengitt av Sky. Summene forteller hvor mye mer disse klubbene kommer til å innkassere de neste tre sesongene – om de vinner tirsdagens opprykksfinale til Premier League.

Ifølge Deloitte vil Brentfords merinntekter øke til 3,1 milliarder kroner over fem år – om de overlever den første sesongen i Premier League.

Årsaken til at kampen ikke er like mye verdt for Fulham, er at klubben allerede mottar «fallskjermpenger» etter å ha rykket ned til nivå to for ett år siden.

Brentford vil, om de klarer å slå London-naboen på Wembley, rykke opp til den øverste divisjonen i England for første gang på 73 år.

Klubben viste enorm form, vant åtte kamper på rad – men gikk glipp av topp 2-plassering og automatisk opprykk etter tap i sine to siste kamper. Brentford endte derfor som nummer tre på tabellen, bare målforskjellen foran Fulham – og vant begge ligamøtene mellom klubbene.

Under sin danske manager Thomas Frank (som tidligere har trent ulike danske yngres landslag og Brøndby) har Brentford blitt et målfarlig lag. Inkludert semifinalekampene mot Swansea har trioen Said Benrahma (17 mål), Bryan Mbeumo (16 mål) og Ollie Watkins (26 mål) notert seg for 59 scoringer.

– Vi har store ambisjoner og store drømmer, sier fargerike Thomas Frank ifølge BBC.

Fulham spilte 13 sammenhengende sesonger på øverste nivå før det ble nedrykk til Championship i 2014. Så ble det igjen opprykk i 2018 - men direkte nedrykk.

– Fulham er en større klubb enn oss. Dette er ikke noe forsøk på manipulering. Det er fakta, sier Thomas Frank.

– De rykket ned fra Premier League i fjor og har fallskjempengene. De har erfaring fra finalen for to år siden. Ja, vi har slått dem to ganger denne sesongen – men en finale er noe annet, mener Brentford-sjefen.

VG-tips: Uavgjort.

Akkurat litt over over ett år siden Championship-sesongen ble sparket i gang skal kampen om den siste opprykksplassen til Premier League avgjøres. Og det med to nabolag fra London vest, som begge har gjort seg fortjent til finaleplassen på Wembley.

Brentford vant begge interne møter i den ordinære ligasesongen - senest med 2–0 på Fulhams bane i juni. Og har kanskje et mentalt overtak slik sett.

Disse playoff-finalene er gjerne jevne og lagene våger ikke for mye. Det står så mye å spill. Vi har lagt ut noen ytterligere spillforslag på tipster.no. Utgangspunktet vårt med to antagelig slitne lag som kjenner hverandre godt er at dette ender uavgjort ved full tid.

Singleoddsen står til 3,00, spillestopp er kl. 20.40 og Vsport1 viser kampen.

Publisert: 04.08.20 kl. 17:13

