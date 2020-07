Foto: Juan Herrero / EFE

Plass i Europa i fare for Ødegaard og Real Sociedad: – Spent på hvordan det spiller inn

(Real Sociedad-Sevilla 0–0) Martin Ødegaard så hele kampen fra benken da Real Sociedad ikke klarte å utnytte rivalenes feilsteg. Nå står baskerne i fare for å miste europacupspill når de møter Atletico Madrid i siste runde.

Mens Villarreal og Getafe tapte, spilte Real Sociedad uavgjort i kveld. Det betyr at de rykker forbi sistnevnte på tabellen og litt nærmere 5.-plassen, som gir plass i Europa League.

6.-plass, hvor de befinner seg etter kveldens runde, gir kvalifisering til den europeiske storturneringen. Real Sociedad jaktet seieren i kveld, men i en jevnspilt kamp mot Champions League-klare Sevilla, klarte ikke Ødegaards klubb å utnytte rivalenes feilsteg.

Nordmannen, som sliter med et vondt kne, kom aldri på banen i kveldens kamp. I den siste serierunde møter de Atletico Madrid. Det kan bety trøbbel med tanke på Europa League-plass, spår Petter Veland.

– Real Sociedad har vært ustabile etter coronapausen og møter Atletico. De skal ikke ta pause selv om de er klare for Champions League. Diego Simeone vil gå over lik for at trykket holdes oppe før de skal spille Champions League i august, sier Viasat-kommentatoren, som har sin ekspertise på spansk fotball.

Real Sociedad og Athletic Bilbao skal møtes i den spanske cupfinalen. Den skulle i utgangspunktet spilles i vår, men ble utsatt på grunn av coronaviruset. Seier i cupen gir kvalifisering til Champions League, men i stedet for å spille den tidlig for tomme tribuner, valgte baskerklubbene å utsette den i håp om å få fansen inn på tribunene. Det betyr samtidig at kampen kommer for sent til at den kan gi kvalifisering til den europeiske storturneringen, og nå står «La Real» i fare for å miste alt av spill i Europa.

– Det som så ut som en kjempefin gest til supporterne, da en plass i Europa så sikker ut før coronaviruset inntraff, tror jeg nå kan gjøre at europaplassen ryker. Jeg tror Ødegaard hele tiden har sett for seg spill i Champions League - han blir 22 år og har ennå ikke vært der - og jeg er spent på hvordan den mekanismen vil spille inn på valget hans av klubb til neste sesong, sier Veland.

Det skulle ta 41 minutter før kampens første skudd på mål var et faktum. Youssef En-Nesyri fikk flikket inn innlegg mot mål, men uten store problemer for Miguel Angel Moya. Ett minutt senere smalt det i motsatt ende av banen.

Mikel Merino banket til på halvvolley og keeperen måtte helt opp under tverrliggeren for å få fistet den ut til corner. Det var også det eneste som skjedde i første omgang.

De første 45 minuttene var en eneste lang stillingskrig, men etter pause smalt det på Anoeta.

Tempoet økte betraktelig etter sidebytte, og da kom også sjansene. Spesielt Alexander Isak satte fart på hjemmelagets angrep da han kom inn på banen, men hverken svensken, lagets toppscorer Willian José eller noen av de andre lagkameratene klarte å finne veien til mål.

Også Sevilla presset på for scoringer, men det endte målløst i San Sebastian.

I siste runde møter Ødegaard og lagkameratene tøff motstand i Atlético Madrid. Villarreal, som er to poeng foran på tabellen, tar imot Eibar. Det er tett rundt Real Sociedad, og også lag som Valencia og Granada er fremdeles med i kampen om europaplassene.

