Hauge matchvinner etter ellevill sluttspurt fra Mjøndalen

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Bodø/Glimt 2–3) Bodø/Glimt så ut til å ta seieren komfortabelt mot Mjøndalen, men så våknet bruntrøyene. Kun tverrliggeren sto i veien for poeng til vertene.

Et Bodø/Glimt-lag som tidvis slet ordentlig med å knekke koden mot et lavtliggende Kristiansund i forrige serierunde, brøt tidlig gjennom Mjøndalen-forsvaret. Men fikk en langt tøffere slutt enn ventet.

For Mjøndalen var nære ved å slå tilbake etter å ha ligget under 0–3 på hjemmebane.

– For dårlig av oss, sa Patrick Berg til Eurosport etter kampen.

Heller ikke trener Kjetil Knutsen likte hvordan de slapp hjemmelaget inn i kampen igjen.

– De kom seg inn i kampen når vi hadde tidenes mulighet til å riste de av. Det er unødvendig. Akkurat det er litt skuffende, sier Knutsen til VG.

Likevel klarte ikke bruntrøyene i Mjøndalen å hindre Glimt-maskineriet som virkelig viste seg frem fra sin beste side etter 24 minutter.

Patrick Berg vant ballen på Glimts 16-meter og elleve sekunder senere var det nettsus. En klassisk og briljant kontring endte til danske Philip Zinckernagel som gjorde 1–0 for Glimt.

Mjøndalens Quint Jansen fikk seg en trøkk, men måtte le av bildet i etterkant:

Junker-skade og Hauge-frekkis

Glimt presset Mjøndalen lave i store deler av den første omgangen, og en liten overraskelse i Glimt-laget var Victor Boniface. Han startet på topp ettersom Glimts toppscorer Kasper Junker var ute med skade. Og vikaren tok vare på muligheten da han økte ledelsen til 2–0 fem minutter før pause.

I andre omgang åpnet Mjøndalen med mer ball i beina det første kvarteret. Da åpnet det seg rom bak Mjøndalen-forsvaret. Etter 53 minutter gikk, kanskje det som er årets store gjennombrudd, Jens Petter Hauge i bakken, og dommer pekte på krittmerket. Straffen fra Zinckernagel ble imidlertid reddet fra Sosha Makani som holdt liv i kampen for Mjøndalen.

I hvert fall i cirka tre minutter. Da ble «JP» Hauge spilt gjennom i bakrom, og alene med Makani vartet han opp med en sylfrekk lobb som sørget for 3–0 til Glimt.

– Han er er veldig vanskelig å spille mot. Han er god én mot én, han er god til å finne rom, gjennombruddshissig, og det er en vanvittig god avslutning. Det er typisk Jens Petter, som viser de kvalitetene han har, skryter Knutsen.

TILBAKE: Jens Petter Hauge var tilbake i startelleveren til Glimt mot Mjøndalen. Her feirer han 3–0-målet sitt. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Utligning

Med 0–3 etter knappe timen spilt, begynte ting å se mørkt ut for de brunkledde fra Mjøndalen. Men så våknet Consto Arena.

Kunne man håpe på en lignende kamp fra fjorårets sesong som endte 5–4 til Glimt i en heseblesende forestilling?

Minuttet etter Hauges scoring dukket nemlig MIF-kaptein Tonny Brochmann opp utenfor 16-meteren. Dansken hamret til og sendte ballen i mål til 1–3 på eget kunstgress. Dermed gjensto det en spennende halvtime i Buskerud.

Og mer spennende skulle det bli. Da det gjensto ti minutter sørget Vetle Dragsnes for at resultattavlen viste 2–3 etter klabb og babb i boks. Det så ut til å være vitamininnsprøytningen som hjemmelaget trengte. For bare få minutter senere var innbytter Andreas Hellum nære å utligne da han sendte ballen i tverrligger fra kloss hold.

– Vi er nære, men det holdt ikke i dag heller. Totalt sett er Glimt bedre og de har possession lenge. Jeg tror han (Knutsen) sto med hjertet i halsen på slutten der, sier Vegard Hansen.

