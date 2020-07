Sarpsborg har snudd fra grusom tapsrekke til 10 av 12 poeng: – Stolt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Odd 2–0) Langskudd fra Ismaila Coulibaly (19) og Mohamed Ofkir (23) sikret Sarpsborg 2–0 seier over Odd. Nå puster de lettere i Olavsbyen enn for noen uker siden.

Seieren betyr nemlig at sarpingene har tatt ti av 12 poeng på de fire siste kampene - etter den forferdelig seriestarten med fem strake tap.

– Jeg er stolt over at vi har klart å komme oss opp av sumpen, sier Ofkir, som kom inn etter en snau time og fikk fart på Sarpsborg, som lå veldig lavt. Det klarte Odd aldri å finne ut av.

– Det var en del av kampplanen at vi skulle ligge kompakt, bekrefter Mohamed Ofkir, som tidligere har spilt for Lillestrøm og Sandefjord, og så tok turen over fjorden til Sarpsborg før denne sesongen. Hans dribleegenskaper var viktige:

– Når vi ligger så lavt, er det viktig å ha noen som kan holde på ballen når vi vinner den, sier Ofkir - og innrømmer at han gjerne kan tenke seg å spille fra start i neste kamp:

– Men vi har god og bred tropp med mange kvalitetsspillere, og konkurranse er sunt, sier Oslokaren.

Ismaila Coulibalys skudd forbi Odd-keeper Sondre Rossbach etter en times spill i regnværet ga 1–0. Så gjorde Ofkir alt alene og økte til 2–0, begge målene i 2.omgang.

– Jeg trengte den for selvtilliten, sier Ofkir om sitt første mål for sesongen.

To langskudd skulle altså bli avgjørende på Sarpsborg stadion.

– Det er vanskelig å spekulere i om jeg kunne ha tatt noen av dem. Det er to skudd godt ut i hjørnet, sier Odd-keeper Sondre Rossbach - og var mer opptatt av at Skienslaget ikke klarte å skape nok selv.

– Det lønner seg å skyte, sier Rossbach.

– Vi skaper altfor lite i forhold til hvor mye vi har ballen, samtykker Espen Ruud. Statistikken viser at Odd hadde ballen mer enn 60 prosent av tiden.

Jan Frode Nornes’ menn kom fra en imponerende seier over Brann. Det hjalp ikke i Sarpsborg:

– Jeg tror Sarpsborg lå lavt av respekt for oss. Det skuffende er at vi ikke klarer å bryte gjennom. Men de gjør jobben vanskelig for oss. Og så lønner det seg altså å skyte! Det viser Coulibaly. Jeg er skuffet over at vi ikke klarer å produsere mer, sier Odd-treneren.

– Det er ikke lenge siden vi lå på null poeng, nå har vi ti. Det er sterkt gjort. Vi har bare kjørt på. Det er bra gjort av spillerne, sier sarpe-trener Mikael Stahre.

Han og Nornes var enige om at «mål preger fotballkamper». 19-åringen fra Mali, Coulibaly, hadde all grunn til å smile over sitt venstrebensskudd fra nærmere 25 meters hold:

– Jeg scorer bare fine mål, melder han.

Odd følte at de hadde kontroll i 1. omgang, og Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen var i pauseintervjuet med Eurosport klar på at laget hans måtte opp et hakk.

– Det var tråkigt, fastslo trener Mikael Stahre i pausen.

LUFTETUR: Sarpsborg 08s Ole Jørgen Halvorsen blir taklet av Odds Elbasan Rashani (t.h.). Foto: Christoffer Andersen

Odds Elbashan Rashani var oppgitt over dommer Espen Eskås i pausen, men sa ingenting:

– Jeg kan ikke uttale meg. De har begynt å straffe spillere for uttalelser, så jeg velger å holde kjeft, sa Rashani i Eurosport-intervjuet.

