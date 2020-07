SARPE–JUBEL: Ismaila Coulibaly blir «overfalt» etter å ha laget 1–0. De andre 08-spillerne er fra v.: Nicolai Næss, Joachim Thomassen og Joachim Thomassen. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg har snudd fra grusom tapsrekke til 10 av 12 poeng

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Odd 2–0) Ismaila Coulibaly (19) og Mohamed Ofkir (23) ble Sarpsborgs helter da Odd ble slått 2–0.

Hans skudd forbi Odd-keeper Sondre Rossbach etter en times spill i regnværet ga 1–0 - hans tredje mål denne sesongen.

Så gjorde Mohamed Ofkir alt alene og økte til 2–0, begge målene i 2.omgang.

Det betyr at sarpingene har tatt ti av 12 poeng på de fire siste kampene - etter den forferdelig seriestarten med fem strake tap.

Sarpsborg lå veldig lavt gjennom hele kampen, og satset på å avgjøre på kontringer. Det lyktes.

– Vi valgte å ligge kompakt, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Eurosport.

– Det er ikke lenge siden vi lå på null poeng, nå har vi ti. Det er sterkt gjort. Vi har bare kjørt på. Det er bra gjort av spillerne.

– Vi styrer spillet i 1. omgang og prøver å bli farligere i 2. omgang, men vi kommer ikke ordentlig i gang. Så går det inn et skudd, som jeg kan blokkere og Sondre kanskje kan redde, sa Odd-kaptein Steffen Hagen til Eurosport.

– Det er surt. Mål preger fotballlkamper. Vi klarer ikke å komme gjennom forsvarsmuren til Sarpsborg, mente Odd-trener Jan Frode Nornes.

Det var en stusslig 1. omgang, og spillere og trenere måtte også innrømme det:

– Det var tråkigt, fastslo Mikael Stahre, treneren til Sarpsborg.

– Kjedelig for seerne. Vi må bli bedre med ballen. Vi må skru til pasningskvaliteten og blir for tomme på topp, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til Eurosport i pausen.

– Det er en jevn kamp. Jeg føler at vi kan skape mer for å straffe dem. Vi er litt for langt unna målet deres, sa Odds Elbasan Rashani.

LUFTETUR: Sarpsborg 08s Ole Jørgen Halvorsen blir taklet av Odds Elbasan Rashani (t.h.). Foto: Christoffer Andersen

Han var tydelig oppgitt over dommer Espen Eskås, men sa ingenting:

– Jeg kan ikke uttale meg. De har begynt å straffe spillere for uttalelser, så jeg velger å holde kjeft, sa Rashani.

– Sarpsborg ligger lavt. Det blir en tålmodighetsprøve, men jeg synes vi kontrollerer kampen, sa Odd-sjef Jan Frode Nornes til Eurosport før 2. omgang ble blåst i gang.

Men i 2. omgang kom altså to Sarpsborg-mål. Coulibaly satte inn det viktige 1–0-målet.

– Jeg er stolt av det målet, smilte 19-åringen.

Innbytteren Mohamed Ofkir satte punktum med 2–0-målet.

– Jeg ser at Mos lager rom for meg og legger den i det lengste hjørnet. Jeg trengte det for selvtilliten. Nå har det vært ni kamper uten mål, sa Ofkir i Eurosport-intervjuet. Han håper å starte når Viking er motstander i neste kamp.

