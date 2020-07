MØTES TIL DYST: Her gir Kasper Schmeichel (i gult) og David de Gea hverandre en klem etter en kamp mellom lagene i 2016. Foto: Darren Staples / Reuters

Schmeichel tar de Gea i forsvar: – Dere har aldri stått i mål

Søndag møtes Manchester United og Leicester til en Champions League-avgjørende kamp. Målvaktduellen mellom Kasper Schmeichel og David de Gea kan bli avgjørende, og før oppgjøret kommer dansken med en støtteerklæring til sin spanske keeperkollega.

Nå nettopp

– Det kan være veldig vanskelig, og dere må huske på dette: Med all respekt for journalister og eksperter, dere har aldri stått i mål.

Slik innleder Leicester-keeper Kasper Schmeichel sin tale overfor Sky Sports hvor han tar David de Gea i forsvar.

De to møtes til dyst på King Power Stadium søndag ettermiddag. Dersom Leicester vinner tar de seg til Champions League. Om Manchester United unngår å tape, er det de som sikrer CL-spill neste sesong.

Presset i kampen er enormt. Flere har spekulert på om det vil påvirke David de Gea mest. Spanjolen har, etter å ha blitt ansett som verdens beste målvakt i en årrekke, vært gjenstand for kraftig kritikk de siste ukene.

Flere tabber, mot for eksempel Tottenham og Chelsea, har blitt brukt som eksempel på at de Gea ikke lenger er den burvokteren han var:

les også Solskjær før sesongavslutningen: – Det har vært en utmattende sesong

Tull, mener Schmeichel.

– De Gea er fremdeles en keeper i verdensklasse. Det er en ensom posisjon å spille i, og det er små marginer. Du kan ikke gjøre feil.

– Forskjellen på målvakter og de ut på banen er den lille, marginale detaljen. Når marginene ikke går din vei er de veldig åpenbare, sier dansken, som selv har kjent på det å gjøre kostbare feil i viktige kamper denne sesongen:

– Journalister og eksperter kaller ting «tabber» eller «feil». Noen ganger er det åpenbart, men ofte kan folk få et visst inntrykk av en keeper fordi det en journalist eller ekspert skriver det. Men jobben deres er å lære bort til publikum. Så de snakker belærende om ting målvakter gjør, og da tenker folk «Ja, det stemmer.»

– Det er ofte et skummelt narrativ å bygge. Plutselig baller det på seg, og for en som David, jeg synes virkelig synd på ham. Han har vært en utrolig målvakt i så mange år, og alle målvakter opplever at formen svikter.

Publisert: 26.07.20 kl. 08:58

