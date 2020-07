I HAUGESUND: Eirik Horneland på tribunen under Haugesund-Molde tidligere i juli. Foto: Jan Kåre Ness

FKH-styreleder avviser Horneland-retur

Jostein Grindhaug tror han kan jobbe igjen med Eirik Horneland, men styrelederen i klubben er klar på at det ikke er aktuelt for øyeblikket.

Nå nettopp

Etter at Eirik Horneland (45) og Rosenborg skilte lag for en drøy måned siden har det vært mye rykter rundt hva som vil bli hans neste jobb.

Horneland har blant annet blitt koblet til gamleklubben FK Haugesund, men styreleder Leiv Helge Kaldheim sier til VG at det for øyeblikket ikke er aktuelt.

– Det kan ikke skje noe. Vi har verdens beste FKH-trener i Grindhaug. Han er kapabel og har vist det i mange år, sier Kaldheim, og legger til at helgens seier mot Rosenborg var forløsende etter en noe treg sesongstart.

– Om ikke A-lagstrener, er det andre posisjoner han kan være aktuell for i klubben?

– Slik situasjonen er nå så er alle posisjonene vel besatt. Der er det ingen mulighet, men Horneland er en ung kar og det skal renne mye vann i sjøen før han er ferdig med karrieren. Men for øyeblikket er det uaktuelt, sier han.

Horneland har vært til stede på Haugesund stadion på flere av Haugesunds kamper de siste ukene.

– Vi har en vennskapelig kontakt. Han besøker stadion når det er kamp og Vi er kamerater fra tidligere av, så det er på et vennskapelig nivå, sier Kaldheim.

TRENER OG ASSISTENT: Jostein Grindhaug og Eirik Horneland på sidelinjen under en kamp mot FK Sarajevo i 2014. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I fotballpodkasten «Frelst» av Haugesunds Avis ble Jostein Grindhaug spurt om spekulasjonene rundt en mulig Horneland-retur.

– Tror du dere kan jobbe sammen igjen?

– Ja, det tror jeg.

– Det er ikke noe ondt blod som skulle tilsi etter det som skjedde sist. Er dere ferdig med det?

– Ja. Det var ikke ondt blod da heller, sier Grindhaug, som ikke ønsket kommentere hvorvidt han har snakket med Horneland de siste ukene.

Horneland var assistent under Grindhaug i Haugesund fra 2010 til 2014, og tok over som hovedtrener høsten 2016. Grindhaug jobbet da som sportssjef i klubben. Horneland ledet til Haugesund til fjerdeplass i 2018, før han i 2019 tok over som trener i Rosenborg. Samtidig tok da Grindhaug igjen over rollen som hovedtrener i Haugesund.

VG har vært i kontakt med Eirik Horneland, men han skriver tilbake at han ikke interessert i medieomtale.

Publisert: 29.07.20 kl. 05:39

