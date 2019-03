TRESKO-TALENT: Frenkie de Jong står frem som et av nederlandsk fotballs største fremtidshåp. Foto: MICHEL UTRECHT / ANP

Supertalentet følger i sjefens fotspor: – Jeg var ikke så klok som 21-åring

Da Frenkie de Jong (21) skulle bestemme seg om han skulle si ja til tilbudet fra Barcelona, søkte han råd hos Ronald Koeman (56) - en av de mange landsmennene som har spilt seg inn i Barca-supporternes hjerter.

Torsdag er Koeman landslagstrener og de Jong i troppen når Nederland skal møte Hviterussland i EM-kvalifisering.

– Jeg spurte ham om mye. Jeg vet jo at han hadde stor suksess der, sa Frenkie de Jong på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg tror ikke jeg var så klok som 21-åring. Jeg lærte senere i livet, sa Ronald Koeman og hyllet den kommende Barcelona-spilleren:

– Han smiler alltid. Du ønsker deg at alle er sånn, men dessverre er ikke det tilfellet.

Bortimot et snes med nederlendere har markert seg i Barcelona siden 1970-tallet: Cruyff (far og sønn), Neeskens, de Boer (x2), Kluivert, Cocu, Koeman, Overmars, Davids ... Frenkie de Jong er nestemann ut. Barcelona bruker 735 mill. kroner for å hente ham. Og i tillegg har han fått en femårskontrakt som skal ha gullkanter.

– Men Frenkie går ikke etter pengene, sier mamma Marjon Schuchhard til den nederlandske avisen De Telegraaf.

– I Barcelona kan han være en normal gutt. Han er rolig og tankefull, jeg er stolt av ham. Han tar ikke viktige avgjørelser uten å ha tenkt seg godt om.

De fotballmessige kvalitetene er det heller ingenting å si på:

Overblikket er type hovmester, det mangler heller ikke noe på driblingene eller drivet. Og ikke minst er han også en defensiv kraft.

– Koeman rådet meg til å gå til en klubb der jeg får spille mye, sa de Jong, også denne gang smilende.

Han går altså fra Ajax til Barca. Ronald Koeman gikk fra Ajax til PSV - før han endte opp på Camp Nou og spilte nesten 200 kamper for Barcelona.

Hviterussland bør ikke by på altfor store problemer for et nederlandsk landslag som er på full fart oppover etter at fotballen i treskolandet har vært nede i en bølgedal.

– Når du er i samme gruppe som Tyskland, blir du favoritt sammen med dem for å kvalifisere deg til EM i 2020, sa Koeman på onsdagens pressekonferanse.

– Men det kommer an på hvor mange poeng du tar fra de andre lagene i gruppen. Og så; hjemmekamper bør vinnes!

VG-tips:

HKP (0-2). EM-kvalifisering i Rotterdam. Nederlands landslagsfotball ser ut til å så smått ha kommet seg ut av den bakevjen den har vært i siden VM-bronsen i i Brasil i 2014. I høst vant de sin sterke Nations League-gruppe med Frankrike og Tyskland - der begge land ble slått henholdsvis 2-0 og 3-0 på eget gress. Flyten på ni siste landskamper viser 4-4-1. Det er unge og lovende spillere som utgjør brorparten av troppen. Fremtiden ser rett og slett veldig spennende ut med folk som Nathan Aké (f), Matthijs de Ligjt (f) og Frenkie de Jong (mb). Koblet med formsterke og mer rutinerte spillere som Virgil van Dijk (f) og Georginio Wijnaldum (mb).

Hviterussland vant sin Nations League gruppe i høst med 4-2-0-flyt. Men det var strengt tatt som forventet med puljemotstandere som Luxembourg, San Marino og Moldova. Det sier noe når tidligere Arsenal-spiller Aliaksandr Hleb, nå BATE Borisov, med sine 37 år fortsatt holder koken på hviterussernes landslag. Gjestene er 64 plasser bak Nederland på FIFA-rankingen.

Oddsen er 2,00. Du kan spille frem til klokka 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

21.03.19 16:29

