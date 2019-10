JUBEL: Viking slo Tromsø 2–1. Foto: Carina Johansen

Innbyttere sendte Tromsø nærmere nedrykksstreken

STAVANGER (VG) (Viking - Tromsø 2–1) To Viking-spillere måtte av banen med hodeskade, men innbytterne fikset seieren for Viking. Dermed er Tromsø farlig nære nedrykksstreken når det gjenstår kun fem kamper.

I en jevn første omgang ble hjemmelaget Viking nødt til å gjøre et tidlig bytte. Johnny Furdal fikk seg en smell i hodet, og inn for han kom Samuel Fridjonsson. Og det ufrivillige bytte Bjarne Berntsen måtte ta viste seg å gi resultater.

Etter 15 minutter på banen for Fridjonsson fikkk han ball fra Zlatko Tripic før han la til rette og dunket inn 1–0 for hjemmelaget.

Hodebry for Berntsen

Også i den andre omgangen måtte Berntsen gjøre et bytte som ikke var planlagt. Og også denne gangen på grunn av en hodeskade. Anders Finjord Jenssen og Kristian Thorstvedt møttes hode til hode i boks, og begge begynte å blø godt. Jenssen ble lappet sammen og fortsatte etter noen minutter, mens Thorstvedt måtte av banen.

Tromsø klarte aldri å skape en voldsom sluttspurt mot et godt organisert Viking-lag. Viking økte heller til 2–0 med Torsteinbø som stanget inn via tverrligger. Helt på tampen headet Jostein Gundersen inn en redusering for Tromsø, men da ble tiden for knapp til å hente med seg poeng hjem til Tromsø.

Det gjør at begge lagene forblir på samme plassering på tabellen, men Viking nærmer seg en medaljekamp. For Tromsøs del er det nå bare ett poeng som skiller deres 12. plass og kvalik-plassen. Sarpsborg ligger med to poeng mindre enn

