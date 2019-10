EKSPERT: José Mourinho satt i Sky Sports-studio på Old Trafford. Her hilser han på sine tidligere fans. Foto: Martin Rickett / PA

Mourinho roser Solskjær: – Ville vært stolt

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Liverpool 1–1) Ole Gunnar Solskjær (46) får ros fra den vanligvis kritiske forgjengeren José Mourinho etter uavgjort mot Liverpool.

Nordmannen overrasket med en 3–5–2-formasjon mot erkerivalen og roses for sin taktiske plan i det som så ut til å bli en jubelkveld for Manchester United helt til Adam Lallana utlignet med fem minutter igjen å spille.

– Ole og United må være litt skuffet etter en så fantastisk innsats. Før kampen etterlyste jeg hjerte. Men de hadde mer, de hadde en plan, de holdt seg til den, sier Mourinho i Sky Sports-studio.

– Hvis jeg hadde vært Ole, ville jeg vært stolt, og litt frustrert for at de ikke klarte å holde nullen, sier mannen som mistet jobben som Manchester United-manager til fordel for Solskjær i desember.

Solskjærs tidligere lagkamerat Gary Neville var også imponert over nordmannens plan.

– Han traff perfekt. Planen hans fungerte. Målet kom på noe de har jobbet med denne uken, sier Neville, som refererer til kontringsmålet der lynraske Daniel James serverte målscorer Marcus Rashford med et perfekt innlegg langs bakken.

