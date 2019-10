Toppserielag måtte dele garderobe med G15-lag: – Har aldri opplevd noe lignende

Farts lagleder Tone Marit Lierhagen Kjørum er oppgitt etter det hun omtaler som et uverdig kaos som Fart-spillerne opplevde før, under og etter tirsdagens Toppseriekamp mot Kolbotn.

Det var NRK som først omtalte saken.

Den utsatte kampen ble flyttet fra Sofiemyr til KFUM Arena på grunn av dårlige værprognoser.

Lagleder i Fart, Tone Marit Lierhagen Kjørum, forteller at da de ankom KFUM Arena var lite på plass. Hun hevder garderoben de ble tildelt var okkupert av et G15-lag, og at de først fikk tilgang til garderoben kort tid før kampstart.

Deretter måtte de legge tingene sine i en badstu før kampstart, fordi et annet lag skulle bruke garderoben mens de spilte.

– Den badstuen var ikke låst, og det var heller ikke noe vakthold, forklarer Kjørum.

Laglederen ble etter hvert i kampen med to spillere som ble byttet ut inn i garderoben. Da banket en mann på, og ba Fart-trioen om å finne seg en ny garderobe fordi denne skulle brukes av et annet lag. Da hadde den ene spilleren akkurat kommet ut av dusjen, mens den andre var klar til å dusje. De måtte da pakke sammen sakene, og fant til slutt en garderobe i kjelleren.

– Det var helt kaos, jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg tror ikke man opplever slik selv i breddefotballen. Hadde det vært en eliteseriekamp for herrer tror jeg ikke kampen hadde blitt spilt, de hadde nektet.

– Vi må kreve mer av arrangøren. NFF har mange regler, men her ble ingenting fulgt. Det må få konsekvenser om vi skal bli tatt på alvor, fortsetter Kjørum.

Kolbotn legger seg flate

Kolbotn har i etterkant lagt seg flate, blant annet på sin egen Facebook-side.

– Vi er kjempelei oss. Dette er ikke på noen måte bra nok i det hele tatt. Vi jobber steinhardt for å heve standarden for jentefotball og i Toppserien. Kolbotn er en klubb med lang tradisjon, så dette er helt krise, sier styreleder Monica Ottesen til NRK.

Saken har også vekket reaksjoner i fotballmiljøet.

– Regner med at NFF tar tak i det som skjedde rundt kampen Kolbotn-Fart i dag, ikke verdig Toppserien, skriver agent og tidligere landslagsspiss Thorstein Helstad på Twitter.

Overfor NRK sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen, at de foreløpig ikke har hørt noe fra dommerteamet eller lagene.

– Vi vet at det var en hasteavgjørelse i forbindelse med kampen. Tidspunktet gjør at standarden kanskje ikke var på nivå med Toppserien, forklarer han.

Han sier også at KFUM Arena, som er klassifisert som OBOS-arena, er godkjent for Toppserien.

