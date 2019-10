WE´LL MEET AGAIN: Jürgen Klopp (t.h.) og Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen under møtet på Old Trafford i februar. Den kampen endte 0–0. Foto: PHIL NOBLE/Reuters

Klopp på rekordjakt kan ødelegge for Solskjær

I forrige uke var det nøyaktig fire år siden Jürgen Klopp (52) signerte avtalen som gjorde ham til Liverpool-manager. Mot Ole Gunnar Solskjærs (46) hardt pressede Manchester United kan tyskeren ta en ny rekord.

På Old Trafford søndag skal Ole Gunnar Solskjærs «skadeskutte» United prøve å hindre at Klopp & co tangerer nok en rekord.

Den tilhører Manchester City med 18 seirer på rad i Premier League. Liverpool er i dytten og står med 17. Nok en triumf, og Jürgen Klopp kan øke presset på manager-kollega Solskjær og et Manchester United som i serien ikke har vunnet hjemme på en måned.

Med ni poeng på åtte kamper opplever United sin verste sesongåpning siden 1989/90-sesongen (åtte poeng) ifølge statistikkleverandøren Opta. Den sesongen endte klubben på en 13. plass i Premier League.

En drøy times biltur vestover kjenner ikke Jürgen Klopp på noe annet press enn det man legger på seg selv.

Dårlige nyheter for Solskjær: De Gea måtte forlate banen mot Sverige med skade.

Det har vært en del flinke managere opp gjennom Liverpools stolte fotballfortid, men på få år har tyskeren tatt den ene rekorden etter den andre, og satt noen nye som skal bli vanskelige å slå.

Etter fire år i sjefsstolen har Liverpools offisielle statistikkekspert Ged Rea sett på noen av rekordene til Klopp. Her er noen av dem:

# Seiersprosenten (alle kamper) er 58,82. I nyere tid er det legendariske Kenny Dalglish som kommer nærmest med 58,53 i sine to perioder som manager. Bob Paisley hadde en seiersprosent på 57,57.

# Under Jürgen Klopp scorer Liverpool i gjennomsnitt 2,07 mål per kamp. Det er det beste målsnittet i klubben de siste 123 årene.

# Klopp kan også smykke seg med klubbrekorden hva gjelder antall ligapoeng tatt i én sesong. Forrige sesong tok Liverpool 97 poeng (30–7–1). Manchester City tok seriegullet med 98 poeng.

les også De Gea slakter eget lag etter ny Solskjær-nedtur: – Flaut

# Liverpool har vunnet de åtte siste bortekampene i serien. Det har ingen manager klart før.

# Tyskeren er den første manageren som tar et engelsk lag til tre europacup-finaler i sine tre første sesonger.

# I desember 2018 ble han den første Liverpool-manageren som sto bak åtte seirer på rad i en kalendermåned.

TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker er imponert over hvordan én mann har forvandlet en fotballklubb og fått «tvilere til å bli troere» - både i byen og på «The Kop».

– En seiersmaskin

– Det mest imponerende er hvordan han har reist et byggverk fra grunnen. Resultatet av dette byggverket er den seiersmaskinen vi nå ser. Det har skjedd gradvis, sømløst og målbevisst uten at noen er satt på porten. Det er fascinerende, sier Alsaker.

Foran «skjebnemøtet» på Old Trafford minner han om at Liverpool har kostet to United-managere jobben de siste årene.

– Tapet for Liverpool var «dråpen» som førte til at José Mourinho måtte gå. Et stygt tap for Liverpool felte i realiteten også David Moyes. Ole Gunnar Solskjær er i hardt vær, men disse kampene har passet ham godt. Mot de beste lagene hjemme har han ikke tapt (4–0 mot Chelsea, 1–0 mot Leicester og 1–1 mot Arsenal), og nå får han noen spillere tilbake fra skade. Derfor tror jeg ikke det blir noen «walk over», sier Alsaker og gir Solskjær litt håp:

– Jürgen Klopp har vel heller aldri vunnet på Old Trafford. I vår skapte de ingenting (0–0), året før ble det 2–1-tap mot Mourinho og i Europa League i 2016 ble det 1–1.

Og en liten påminnelse til Liverpool-fansen som allerede begynner å tro på seriegull:

– Manchester City er i stand til å vinne 18 kamper på rad som for to år siden eller 15 som i fjor. Derfor er dette - etter min oppfatning - i høyeste grad åpent.

TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb nevner umiddelbart spillerlogistikken når han blir bedt om å peke på hva som har imponert ham mest.

– Da han kom hadde han en klar plan på hvor han skulle hente enere, han så hvor han måtte styrke laget og han tok seg tid til å vente på en stopper som han så hadde potensial til å bli verdens beste (Virgil van Dijk). Så forsterket han helheten med offensive backer og en ny keeper. Klopp har skapt et komplett lag, fastslår Semb.

Han ser likheter med Pep Guardiolas Manchester City med et godt offensivt spill, gjenvinninger og en direkte stil.

– Men Liverpool er bedre enn City defensivt fordi de tar litt mindre risiko på egen banehalvdel. De er mer nøye der. Fellesnevneren er stor offensiv spillstyrke.

PS! John McKenna hadde en seiersprosent på 69,44 - langt bedre enn Klopps - men det var på bare 36 kamper i det herrens år 1895/1896.

