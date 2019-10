Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Braut Haaland nominert til «Golden Boy»-prisen

Jadon Sancho (19), Matthijs de Ligt (20), Vinícius Júnior (19) og João Felix (19) er blant de 20 nominerte til årets unge spiller i Europa. Det er også norske Erling Braut Haaland (19).

I 2017 var det Kylian Mbappé som stakk av med prisen, i fjor var det Matthijs de Ligt. Nå er en 19-åring fra Jæren nevnt blant de aller største talentene i verden.

Braut Haaland har blant annet vist seg frem med å score hat trick i Champions League-debuten, før han blant annet fulgte opp med å score på Anfield.

De aller største talentene til Barcelona, Real Madrid, Bayern München og Manchester City er alle nominert til prisen.

Prisen gjelder for kalenderåret 2019. Kriteriene for å være nominert til prisen er at man er under 21 år og spiller i en av Europas toppdivisjoner.

Disse er nominert til årets «Golden Boy» Matthijs de Ligt (Juventus)

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Ansu Fati (Barcelona)

Phil Foden (Manchester City)

Matteo Guendouzi (Arsenal)

Erling Braut Haland (RB Salzburg)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Joao Felix (Atlético de Madrid)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)

Moise Kean (Everton)

Kang-in Lee (Valencia CF)

Andrij Oleksijovyc (Valladolid)

Donyell Malen (PSV Eindhoven)

Mason Mount (Chelsea)

Rodrygo (Real Madrid)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Ferran Torres (Valencia CF)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Real Madrid-spilleren Vinícius Júnior regnes som et av verdens største talenter, mens portugisiske João Felix ble hentet til Atlético for over en milliard kroner.

Ser man på historikken de siste årene er det ikke smågutter som har vunnet prisen.

I 2003 ble Rafael van der Vaart den første vinneren av prisen, før Wayne Rooney og Lionel Messi vant de to påfølgende årene.

I fjor var det 1999-modellen Matthijs som stakk av med prisen, som ble kjøpt av Juventus i sommer etter en god sesong i Ajax.

Saken oppdateres.

Disse har vunnet «Golden Boy» 2003: Rafael van der Vaart (Ajax) 2004: Wayne Rooney (Manchester United) 2005: Lionel Messi (Barcelona) 2006: Cesc Fàbregas (Arsenal) 2007: Sergio Agüero (Atlético Madrid) 2008: Anderson (Manchester United) 2009: Alexandre Pato (Milan) 2010: Mario Balotelli (Inter/Manchester City) 2011: Mario Götze (Borussia Dortmund) 2012: Isco (Málaga) 2013: Paul Pogba (Juventus) 2014: Raheem Sterling (Liverpool) 2015: Anthony Martial (Monaco/Manchester United) 2016: Renato Sanches (Benfica/Bayern München) 2017: Kylian Mbappé (Monaco/PSG) 2018: Matthijs de Ligt (Ajax)

