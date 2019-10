UNITED-DIREKTØR: Ed Woodward er sjefen til Ole Gunnar Solskjær. Her er han med tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

United-sjefen slår tilbake mot kritikk – gir Solskjær full støtte

MANCHESTER (VG) Manchester United-direktør Ed Woodward (47) har kommet med sjeldne uttalelser om Ole Gunnar Solskjær (46).

Den mektige lederen har ikke for vane å bli sitert i pressen, men torsdag kveld har flere britiske medier publisert uttalelser han skal ha kommet med i forbindelse med Manchester Uniteds årlige allmøte.

Der kommer han, til tross for 12. plass i Premier League og dystre spådommer fra pressefolk, med flere støtteerklæringer til klubbens pressede norske manager.

– Midten av forrige sesong, etter Oles ankomst, føles som det mest relevante for hva vi ønsker å oppnå her, og hvor vi ønsker å være. Vi så et lag spille rask, flytende fotball med tydelige kjennetegn for stilen og filosofien manageren ønsker, sier Woodward ifølge BBC.

– Ole har også gjeninnført disiplin i et miljø der det kanskje har manglet de siste årene. Han bygger en tropp som respekterer klubbens historie, der spillere jobber hardt og respekterer lagkameratene sine. Ingen er større enn klubben, sier Woodward.

Ifølge Daily Mail, som også har publisert sitater fra direktøren, gir Woodward «100 prosent støtte» til Solskjær før søndagens rivaloppgjør mot Liverpool i Premier League.

Han sier at Solskjærs «visjon» stemmer fullstendig overens med klubbens tre hovedmål på fotballsiden:

– Vi må vinne trofeer, vi må spille angrepsfotball, og vi må gi ungdommen en sjanse.

Klubben hans har fått mye kritikk for at det angivelig ikke er fotballkyndige folk som tar de store avgjørelsene. Dette slår Woodward tilbake mot:

– Det er en myte, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det er fornærmende mot de strålende folkene som jobber på fotballsiden i denne klubben. Vi har utvidet rekrutteringsavdelingen de siste årene, og vi tror denne nå fungerer på en effektiv og produktiv måte.

Ifølge de siste lekkasjene i britisk presse var det Solskjær som i sommer tok den endelige avgjørelsen om ikke å hente inn forsterkninger til tross for at troppen var i tynneste laget, ettersom de tilgjengelige signeringene ikke ble vurdert som gode nok.

Glazer-familien, som eier Manchester United, står også bak Solskjær for øyeblikket, meldes det fra flere medier.

