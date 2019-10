Fiket til motspiller – fikk lagets andre røde på to minutter

(OGC Nice – Paris Saint-Germain 1-4) OGC Nice-spiller Christophe Hérelle pådro hjemmelaget sitt andre røde kort på to minutter da han fiket til Leandro Paredes.

I det 74. minutt oppsto den uvanlige situasjonen.

Christophe Hérelle kjeftet på dommeren etter at lagkamerat Wylan Cyprien fikk sitt andre gule kort og med det marsjordre.

I hetens øyeblikk fiket førstnevnte til motspiller Leandro Paredes og fikk direkte rødt kort etter at dommer Francois Letexier tok i bruk VAR for å se hva som skjedde bak ryggen sin.

Di María-perle

Men det var ikke alt som skjedde i Ligue 1-oppgjøret. Etter 14 minutter sendte Ángel Di María gjestene i ledelsen etter å ha løpt fra alt og alle.

Seks minutter senere var samme mann på farten igjen og chippet inn en vakker scoring fra skrått hold.

– Det er fra en nærmest umulig vinkel, utbrøt Viasats engelske kommentator.

Etter de to røde kortene var det plankekjøring for PSG. Innbytter Kylian Mbappé satte inn 1–3 før han serverte Mauro Icardi som sørget for bortelagets fjerde for kvelden.

PSG leder den franske ligaen med 24 poeng av 30 mulige etter ti seriekamper. Nantes er nærmest hovedstadslaget med 19 poeng på de ni første kampene.

Foto: Daniel Cole / AP

Publisert: 18.10.19 kl. 22:55







