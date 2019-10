Får ikke lønn - lot motstanderen score to mål

Aldri har det vært enklere å vinne en fotballkamp. I protest mot manglende utbetalinger av lønn lot spillerne på Veracruz motstanderen score to ganger før de startet kampen.

Spillerne i den meksikanske fotballklubben Veracruz hadde egentlig tenkt å droppe kampen fredag fordi de ikke har fått ubetalt lønn på flere måneder.

Etter trusler om tvangsnedrykk og utelukkelse av serieforeningen og det meksikanske fotballforbundet, møtte spillerne til kamp, men de første minuttene rørte ikke spillerne ballen.

Dermed scoret motstander Tigres to mål. 3-0 kom etter åtte minutter, da hadde Veracruz-spillerne begynt å røre på seg.

FRITT FREM: Leobardo Lopez (t.h.) står bare å ser på når Eduardo Vargas går forbi og scorer mål. Foto: VICTOR CRUZ / AFP

Kritiserte motstanderne

Etter den merkelige fotballkampen gikk Veracruz-angripen Angel Reyna ut mot bortelaget. Han sier til TV Azteca at Tigres-spillerne visste at Veracruz-spillerne ville protestere i de første tre minuttene av kampen. Planen var at begge lag skulle stoppe å spille, ifølge Angel Reyna.

Veracruz tapte til slutt 1-3 og ligger helt sist i Liga MX. Laget har gått 40 kamper uten seier. Klubben rykket egentlig ned sist sesong, men etter å ha betalt en bot fikk de fortsette ettersom ligaen ble utvidet til 20 lag.

Ifølge presidenten i organisasjonen til fotballspillerne, AMFproMX, har enkelte av spillerne ikke fått lønn på et halvt år.

Alvaro Ortiz fortalte også at enkelte ansatte i klubben sover på matter på stadion og at noen av spillernes barn er kastet ut av skolen på grunn av manglende betaling, skriver ESPN.

