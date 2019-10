Gnabry og Lewandowski herjet da Bayern München ydmyket Tottenham

(Tottenham - Bayern München 2–7) Robert Lewandowski ble hyllet etter sin praktscoring, men så stjal Serge Gnabry (24) all oppmerksomheten i London.

Serge Gnabry ga seg ikke før han hadde banket inn fire mål for Bayern München.

Det siste målet kom like etter at Robert Lewandowski hadde satt inn kveldens sjette Bayern-mål. I løpet av fem minutter gikk resultatet fra 2–4 til 2–7.

– Dette tror jeg ikke Pochettino hadde drømt om i sitt verste mareritt, kommenterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

Fire år etter at Gnabry forlot Arsenal til fordel Werder Bremen, etter et mislykket låneopphold i West Bromwich, viste 24-åringen hva London-klubben gikk glipp av.

– Nord-London er rødt, tvitret hovedpersonen selv.

Ifølge talkSPORT har Gnabry nå like mange mål som Harry Kane på Tottenhams nye hjemmebane.

Det er også første gangen Tottenham slipper inn syv mål på hjemmebane noensinne – uansett turnering.

– Sånt skjer når man møter et lag som Bayern München, så effektive de var foran mål, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som var skuffet over at Spurs ikke tok vare på sjansene i førsteomgang, til TV 2.

OKTOBERFEST – OGSÅ I LONDON: Joshua Kimmich, Serge Gnabry og Robert Lewandowski skapte hodebry for Tottenham. Foto: PAUL CHILDS / REUTERS

Lewandowski stemples som verdens beste spiss

Før pause hadde Lewandowski scoret for Bayern, en scoring som gjør at polakken nå har scoret i ti kamper på rad for Bayern München.

– Lewandowski har vært kjempegod i år. Han har rekorden på flest scoringer med ti mål på seks kamper. Det har aldri blitt gjort tidligere i Bundesliga, sier Eurosport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til VG.

– Er han verdens beste spiss for øyeblikket?

– Ja, det vil jeg si. Han er ikke bedre enn Messi, men i den 9'er-rollen er han beste.

Lewandowski er den sjette spilleren som scorer i mer enn 40 ulike Champions League-kamper, ifølge Coral.

Lewandowski ble nylig utpekt som verdens beste spiss av ESPN-skribentene Gabriele Marcotti og Julien Laurens.

Også på den såkalte «balløya» lot de seg imponere over Robert Lewandowskis praktscoring.

Etter tirsdagens to mål står ha med 14 mål på ti kamper.

Før Lewandowskis scoring hadde Heung-min Son sendt vertene i føringen på Tottenham Hotspur Stadium.

Like etterpå utlignet Joshua Kimmich med et vakkert langskudd.

Spurs sløste i første omgang

Spurs hadde flere sjanser til å score flere mål i den første omgangen, men en strålende Manuel Neuer i Bayern-buret forhindret flere baklengsmål for tyskerne.

Det utnyttet Bayern München i den andre omgangen. Med to mål på to minutter sørget Serge Gnabry for at 1–2 ble til 1–4.

Harry Kane reduserte deretter fra straffemerket etter at Rose gikk i bakken i Bayerns straffefelt.

Men så scoret altså Gnabry og Lewandowski til sammen tre mål til i løpet av fem minutter.

– Det er noe av det sykeste jeg har sett, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Bayern scoret syv mål med kun ti skudd på mål.

– Jeg mener at dette må beskrives mer som et arbeidsuhell enn en kulminasjon av Tottenhams problemer, mente Hangeland.

I fjor ble Gnabry kåret til Bayern Münchens beste spiller av fansen. På landslaget har tyskeren også herjet og scoret ni mål på ti kamper.

– Han passer veldig godt inn i det Löw ønsker med sin fremoverrettede stil, sier Bisgaard Sundet.

Også Arsenal-backen Héctor Bellerín fikk med seg herjingene til sin tidligere lagkamerat:

Mens Bayern har full pott etter to kamper, står Tottenham med kun ett poeng.

Røde Stjerne har tre poeng etter seieren over Omar Elabdellaouis greske Olympiakos, som tok ett poeng mot Spurs i første runde.

