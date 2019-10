Sammenligner United og City: – Har aldri vært så overlegne

Bare én utespiller i Manchester United ville ha kommet med i Pep Guardiolas 18-mannstropp på en kampdag for City, mener Manchester Evening News sin ekspert.

Det er Manchester Evening News-eksperten Stuart Brennan som hevder dette i en fersk kommentar.

– Den ene utespilleren er Harry Maguire, og han ville også ha spilt i blått om ikke de hadde nektet å betale Leicesters utpressingspris på 80 millioner pund. At United faktisk betalte det, viser deres desperasjon, skriver Brennan.

– City har aldri vært så overlegne, hevder han.

Etter syv serieomganger er det syv poeng fra Manchester City på 2. plass til Manchester United på 10. plass.

Mens United frister tilværelsen i Europa League, spiller City tirsdag Champions League mot Dinamo Zagreb.

Brennan mener at David De Gea er den eneste United-spilleren utenom Maguire som ville ha klart å komme med i Citys kamptropp, og han argumenterer for at det ikke er en selvfølge at han skulle få startplassen på bekostning av Claudio Bravo, selv om spanjolen er den som er desidert best til å hindre baklengsmål.

Manchester Evening News-eksperten er soleklar på at Citys spisser og midtbanespillere er soleklare valg på et felles Manchester-lag.

Paul Pogba kunne være aktuell, men ifølge Brennan jobber han ikke hardt nok til å komme med på et City-lag.

– Pogba ville ikke være i nærheten av en kampdagtropp for City, med mindre han var villig til å svette og slite som Kevin De Bruyne, Bernardo Silva og til og med David Silva gjør, skriver Stuart Brennan.

Den eneste United-spilleren han ville ha med i startoppstillingen, er Harry Maguire.

– Aymeric Laporte er den beste midtstopperen i Manchester, men Maguire - i sin nåværende form - kommer foran John Stones og Nicolas Otamendi, fastslår Manchester Evening News-journalisten, som ikke alle er like fornøyd med:

Publisert: 01.10.19 kl. 15:06

