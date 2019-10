ROPTE FORGJEVES: Ole Gunnar Solskjær slet med å formidle instruksjonene sine til spillerne under 0–1-tapet mot Newcastle. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Solskjær innrømmer problemer med kommunikasjon: – Umulig

NEWCASTLE (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) prøvde å ta grep for å unngå baklengsmålet mot Newcastle, men spillerne hørte ham ikke.

Det er «fy-fy» i fotball, men det har skjedd flere ganger for Manchester United under nordmannens ledelse: baklengsmål etter egen corner.

Det skjedde borte mot Wolverhampton og Everton på våren, og søndag skjedde det igjen i 0–1-tapet mot Newcastle: Med knappe 20 minutter igjen slo Ashley Young en corner for gjestene, men Newcastle vant ballen og satte i gang en rask kontring som kulminerte i at Jetro Willems serverte Premier League-debutant Matthew Longstaff, som banket ballen utenfor rekkevidde for David de Gea.

– Kom igjen! Vi slapp inn et mål etter vår egen corner! Det kan ikke skje. Det er uakseptabelt, raste den spanske sisteskansen i et temperaturfylt intervju med Sky Sports ved kampslutt.

Det kritikkverdige baklengsmålet ble også et tema da Solskjær stilte til pressekonferanse på St. James’ Park. Der forteller nordmannen at problemer med kommunikasjon under kampen var en del av forklaringen bak den skjebnesvangre Newcastle-kontringen.

– Vi var ikke satt opp for kontringen deres. Vi har sluppet inn minst to mål på samme måte som jeg kan komme på. Det skal ikke skje. Med farten vi har, burde vi kunne stenge dem av. Men det er umulig å få formidlet beskjeden, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi ga Newcastle-fansen en grunn til å heie. Det gikk fra side til side. Vi ga dem for mange kontringer. Det løftet publikum deres, de støttet laget sitt og Steve Bruce, og da var det umulig å flytte en eller to spillere dit de burde stått.

Her kan du se hvordan Newcastle straffet Manchester United:

Det var tydelig flere ganger at Solskjær ikke klarte å rope høyt nok til at spillerne hans hørte instruksjonene hans. Ettersom pressetribunen i Newcastle er plassert like bak benken til bortelaget, var det åpenbart for journalistene som fulgte kampen, at Solskjærs røst ikke klarte å skjære gjennom lyden av fansen på St. James’ Park. Det viste seg blant annet på et tidspunkt i første omgang da han prøvde å få tak i Scott McTominay, men midtbanespilleren reagerte ikke før etter lang tid.

På 0–1-målet ble det avgjørende.

– Burde ikke spillerne være i stand til å organisere seg selv i slike situasjoner?

– Det er spillere som prøver å organisere det, men vi klarte det ikke. Men da kontringen først kom, var vi tilbake med seks eller syv spillere i vår egen boks, men vi klarte ikke å forsvare oss. De gjorde to forsøk på å takle dem, men det gikk ikke. Vi prøver, men vi mangler den beherskelsen og – som du sier – den spilleren som kan organisere der, sier Solskjær, som mot Newcastle tok ut et lag som skapte reaksjoner i VG Live-studio:

Manchester United avsluttet Newcastle-kampen med en snittalder på 22,6 år blant utespillerne. Fra start manglet de seks av spillerne som startet i 4–0-seieren over Chelsea i sesongåpningen: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Paul Pogba, Jesse Lingard og Anthony Martial.

Solskjær mener spillerne hans mangler selvtillit og vil bruke landslagspausen på å «renske hodene deres». Han varsler også at han vurderer å endre taktikk før storkampen hjemme mot Liverpool om to uker.

– Vi må ta en avgjørelse om hvorvidt dette er veien å gå, sier Solskjær.

