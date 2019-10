MØTTES: Kong Harald og Ole Gunnar Solskjær poserer for et bilde på Old Trafford etter Manchester Uniteds kamp mot Liverpool 20. oktober. Foto: Manchester United

Slik var Solskjærs møte med kong Harald

BEOGRAD (VG) Her er bildebeviset av møtet mellom Ole Gunnar Solskjær (46) og kong Harald V (82).

Kongen ble så vidt fanget opp av billedbyråenes fotografer på Old Trafford under 1–1-kampen mellom Manchester United og Liverpool. Nå kan VG publisere beviset på det norske møtet som fant sted i en av stadionets losjer etter kampslutt.

Kong Harald satt i den såkalte «Directors’ Box», VIP-tribunen på Old Trafford, sammen med sitt reisefølge: Gerhard Heiberg (æresmedlem av Den internasjonale olympiske komité), Wegger Christian Strømmen (Norges ambassadør i London), tidligere forretningsmann Jan Erik Langangen, Bjørge Stensbøl og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal.

Etter kampen gikk han inn i den luksuriøse VIP-losjen, der han hilste på – og poserte med – Ole Gunnar Solskjær, i tillegg til å slå av en prat med flere personer i Manchester United-ledelsen samt flere av gjestene som var til stede på kampen.

Blant de mest kjente gjestene på VIP-tribunen var Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson, Englands landslagssjefer Gareth Southgate (herrer) og Phil Neville (kvinner) og Manchester United-direktør Ed Woodward. VG kjenner ikke til hvorvidt kongen snakket med noen av disse.

Kong Harald reiste til og fra Manchester med rutefly og bodde på The Lowry – femstjernershotellet i Manchester som Solskjær også bodde på i ukene etter at han ble hentet inn som midlertidig Manchester United-manager.

SJEKKET INN: Kong Harald ankommer The Lowry Hotel i Manchester med sitt reisefølge lørdag. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

VG spurte Solskjær om noen kommentarer om kongebesøket etter pressekonferansen på Old Trafford en drøy time etter kampslutt mot Liverpool.

– Nei, det trenger jeg ikke ta noen ord om, svarte Manchester United-manageren og viftet med hånden før han forlot rommet.

Kong Harald var tidlig ute med å kommentere Uniteds ansettelse av Solskjær.

– Det er imponerende. Virkelig. Jeg håper av hele mitt hjerte at han lykkes med det, uttalte han, ifølge NTB under et statsbesøk i Chile.

Under et London-besøk i 2005 opplyste kong Harald at han hadde fått seg et engelsk favorittlag. Og det var ikke Manchester United.

– Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg, sa kong Harald til VG og bekreftet at det var snakk om Tottenham, som vant både serien og cupen i 1961.

