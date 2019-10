MATCHVINNER: Michy Batshuayi jubler etter kampens eneste mål på Johan Cruyff Arena. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Lampard traff med Chelsea-byttene - igjen

(Ajax-Chelsea 0–1) Chelsea-manager Frank Lampard lyktes med byttene sine, igjen, og dermed økte sjansen for at klubben avanserer fra sin gruppe i Champions League.

To minutter etter at han entret Johan Cruyff Arena i Amsterdam, etter 73 minutter, fikk Michy Batshuayi (26) en kjempesjanse til å sende Chelsea nærmere avansement i Champions League. Skuddet gikk himmelhøyt over.

Da hadde også Christian Pulisic entret banen, og som mot Southampton nylig (4–1-seier), lyktes Lampard med duoen Pulisic-Batshuayi. Den gangen scoret Batshuayi på pasning fra Pulisic ...

For etter 86 minutter kom Pulisic seg fri på venstresiden, slo et hardt innlegg langs bakken, Morcos Alonso hoppet over ballen - Batshuayi sto klar, og innbytter-spissen banket ballen i mål. Det holdt seg kampen ut, og Chelsea spratt dermed opp i seks poeng, likt med Ajax etter tre av seks kamper.

Det så lenge ut til å være de forspilte sjansers kamp. Ajax hadde en ball i nettet, men den annullerte VAR. Quincy Promes var muligens noen millimeter offside. Scoringen ble i hvert fall ikke godkjent.

Ajax hadde også en ball i stolpen og ut, da Edson Alvarez headet etter en corner. Ballen strøk stolpen, men gikk feil vei - for Ajax - etter det.

Etter det satte Frank Lampard inn sine jokere, tok ut Willian og Tammy Abraham, og Chelsea tok over kampen, som fram til det var jevn.

Publisert: 23.10.19 kl. 20:50







