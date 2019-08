PÅ SPILLERJAKT? Eksperter og RBK-kjennere ber Rosenborg og Eirik Horneland forsterke seg i sommer. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Mener Rosenborg bør hente disse i sommer

Rosenborg har en gylden mulighet til å nå Champions League-gruppespillet. Ekspert Joacim Jonsson ber RBK forsterke seg med Bodø/Glimt-profiler eller en landslagsspiss, blant andre.

Nå nettopp

Rosenborg har et godt utgangspunkt i tredje kvalikrunde etter 3-1-seieren mot Maribor.

Eurosport-ekspert og tidligere sportssjef i Fredrikstad, Joachim Jonsson, listet opp en rekke spillere i en blogg på Eurosport torsdag, som han mener kan forsterke Rosenborg i jakten på gruppespillet i Mesterligaen.

Navn han mener bør være aktuelle for Rosenborg er spillere som Marcus Danielsson (stopper Djurgården), Jørgen Skjelvik (stopper/back LA Galaxy), Sigurd Rosted (stopper i Gent), Fredrik Bjørkan (venstreback Bodø/Glimt), Amor Layouni (kant Bodø/Glimt), Daleho Irandust (kant Häcken), Alexander Fransson (indreløper Norrköping) og Bjørn Maars Johnsen AZ Alkmaar.

les også Hestad skråsikker på play off: – Alle skjønner at vi skal gå videre nå

– Det er naturlig å forhøre seg. Maars Johnsen er iskald i Alkmaar, men så må man vurdere om det er et steg opp fra Søderlund. De må trolig ut av landet for å finne spillere. De har en jobb å gjøre. De har vært direkte svake i de siste overgangsvinduene. De må forsterke laget og nå er forutsetningen og handlingsrommet der. Det er viktig at de sikter mot himmelen og henter spillere som er bedre enn de man har, sier Jonsson, som påpeker at kvalitet vil koste for RBK. Han tror klubben må bla opp tosifrede millionbeløp.

Etter det VG forstår, vil Rosenborg selv sitte igjen med over 100 millioner om de tar seg til et gruppespill i Champions League, etter at alle utgifter er trukket fra. Men også bare ved å spille play off-kampen mot enten Ferencvaros eller Dinamo Zagreb er også klubben sikret fem millioner euro og gruppespillet i Europa League.

Mini ber om spiss

Før et gruppespill i Europa mener Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, som selv spilte seks sesonger i Champions League, at RBK må satse på forsterkninger.

– De må ha en spiss. Nå har Søderlund kanskje vært den beste i de to siste Europa-kampene. Men de trenger en spiss som scorer mer mål, også er det tynt på sidebackene, sier Jakobsen til VG.

Samtidig advarer han mot å sprenge lønnsgrensene i klubben.

les også RBK-helter tror på nytt Champions League-eventyr: – Ville fått 10.000 i odds

– Henter man en spiller for 25–26 millioner kroner skal de gjerne ha 5 millioner kroner i lønn og det er langt utenfor spekteret der de ligger. De må se lenger frem. Det handler om å være flink, sier Jakobsen.

Han nevner Jørgen Skjelvik og Ola Kamara som den type spillere RBK kunne gått etter, men Kamara ble nylig klar for retur til Major League Soccer i USA.

les også RBK-stopperen trodde mesterligadrømmen var spolert

Strand forventer overgang

Roar Strand påpeker at også Nils Arne Eggen av og til hentet forsterkninger på sommeren, da kvalikspillet foregikk.

– Jeg vil tror at de jobber med dette. Å få inn forsterkninger kan være bra. Selvsagt med skader blir troppen svakere etter hvert og da kan det være bra å fylle på med et par mann, sier Strand.

Tidligere spiller og trener Ola By Rise mener laget virker «godt besatt» nå. Og Bent Skammelsrud påpeker at han mener det er viktigst å utvikle de spillerne som er i klubben fremover.

– Skal man kjøpe må det være spillere som man vet kan forsterke laget på direkten, sier Skammelsrud.

Publisert: 10.08.19 kl. 08:07