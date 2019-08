KAN FORENES: Paulo Dybala (t.v.) kobles stadig sterkere til Manchester United. Ole Gunnar Solskjær (t.h.) har tidligere uttrykt sin begeistring for spilleren. Foto: PA

Solskjær avslørte sin Dybala-begeistring i mars: – Trenger ikke være rakettforsker

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) holder kortene tett til brystet idet overgangsvinduets siste uke nærmer seg. Men det er en dårlig skjult hemmelighet at han har en forkjærlighet for Manchester United-aktuelle Paulo Dybala (25).

– Jeg er ikke her for å snakke om rykter eller spekulasjoner om spillere på andre lag, men vi jobber selvfølgelig med en eller to saker. Forhåpentligvis kan vi offentliggjøre ett eller to nye fjes før seriestart, sa Solskjær da han tirsdag kveld fikk spørsmål om de stadig økende spekulasjonene om at Juventus’ stjernespiller kan være på vei til Old Trafford.

Anerkjente journalister i både Italia, England og Belgia har de siste dagene rapportert at Manchester United og Juventus er i diskusjoner om en spektakulær byttehandel der stjernespiss Romelu Lukaku kan flytte til Italia, mens Dybala kan gå motsatt vei.

Torsdag formiddag landet Dybala i Torino etter en forlenget ferie som følge av Copa América-spill med Argentina i sommer. Ifølge Sky Italia skal han i et møte med Juve-trener Maurizio Sarri for deretter å ta en avgjørelse om fremtiden. Italienske medier har meldt at 25-åringen skal være skeptisk til å signere for Solskjærs lag.

les også Pereira benekter misnøye med Solskjær: – De er gale

Solskjær, derimot, er neppe skeptisk til å signere Dybala, en spiller han uttrykte sin kjærlighet for denne våren, da han gjestet podcasten Fotballklubben og fortalte om hvordan Manchester United opererer på overgangsmarkedet.

– Vi har speidere som har sett … men hvis du sier at vi trenger en falsk nier, så trenger vi ikke å speide på Messi eller Dybala. Du trenger ikke være rakettforsker for å si at «han tar vi», sa Solskjær – på et tidspunkt der en slik overgang virket langt mindre sannsynlig.

Dermed er det grunn til å tro at den mulige United-signeringen har Solskjærs velsignelse. Men skal man tro britiske medier som The Times kan det bli en dyr affære: Dybala vil, ifølge avisen, kreve en årslønn på 10 millioner pund etter skatt for å signere for den engelske storklubben. I så fall vil han bli en av Premier Leagues best betalte spillere.

– Jeg tror det er 50–50 om det skjer eller ikke, sier United-kjenner Samuel Luckhurst, som følger klubben daglig for lokalavisen Manchester Evening News.

Sjekk denne perlen av Paulo Dybala:

– United har prøvd å komme seg bort fra superstjerne-strategien, men Dybala har åpenbart dukket opp som en passende mulighet. Særlig fordi de neppe vil rekke å identifisere og signere en erstatter for Lukaku med bare en uke til overgangsfristen, fortsetter han.

– Kort oppsummert mener jeg at Dybala er verdt et forsøk med tanke på hvor talentfull han er, men de bør være forsiktige. Ingen burde bli overrasket enten han ender opp med å herje eller forlater klubben som en flopp, sier Luckhurst.

Han påpeker at Paul Pogba, Dybalas tidligere lagkamerat og gode venn i Juventus, kan være en faktor som bidrar til å lokke stjernen til Manchester – så lenge franskmannen ikke forsvinner selv.

Sist Dybala besøkte Manchester, senket han United med kampens eneste scoring da Juventus vant 1–0 på bortebane i Champions League.

Han scoret også dette hat tricket i Juventus’ 3–0-seier over Young Boys:

Publisert: 01.08.19 kl. 16:55

