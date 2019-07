VAKKER SCORING: Maria Dybwad Brochmann scoret et vakkert mål fra 20 meter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vakker scoring var ikke nok for Sandviken mot Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga - Sandviken 1–1) Vålerenga og Sandviken sparket i gang Toppserien igjen etter en pause på over to måneder.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Sandviken hadde tre spillere i VM, nå har de tatt farvel med to av dem. Kaptein og midtstopper Stine Hovland har signert for AC Milan, mens høyreback Cecilie Kvamme er klar for en engelsk klubb fra 1. august. Etter det VG erfarer skal det være West Ham.

Bortelaget så ikke alt for preget ut av det, og forsvarte seg godt i første omgang mot Vålerenga som kom til noen halvsjanser og hadde initiativ i kampen.

les også Norsk landslagsspiller klar for AC Milan: – Et eventyr

Men i andre omgang skjøt Sandviken fart ut av startblokkene. De presset høyt og vant ballen. Maria Dybwad Brochmann traff klokkerent, og skrudde ballen i lengste kryss fra 20 meter etter fire minutter.

19 minutter senere slo Vålerenga tilbake. Rikke Marie Madsen fant Natasha Khalila Dowie som enkelt kunne sette inn utligningen på bakerste stolpe.

Vålerenga har 5. plass som sin beste plassering i Toppserien. Nå ligger Oslo-laget på nettopp 5. plass, men ligger kun to poeng bak Klepp og Sandviken på 2. og 3. plass.

Publisert: 27.07.19 kl. 15:55