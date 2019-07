PÅ TRIBUNEN: På overtid måtte Stabæk-trener Jan Jönsson finne veien opp på tribunen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Stabæk-treneren sendt på tribunen da Brann tok tre poeng

BERGEN (Brann-Stabæk 2–1) Brann vant endelig for første gang på seks kamper. På overtid ble Stabæk-trener Jan Jönsson sendt på tribunen.

– Med litt spilleforståelse så kan han be meg sette meg ned, sier Jönsson til pressen.

Det så ut til at dommerne gikk lei av ordbruken til Jönsson. Den svenske treneren var også meget sint under bortekampen mot Odd 10. juli.

Ex Brann-spiller Daniel Braaten reduserte til 1–2 for Stabæk ni minutter før full tid, da han pirket ballen mellom beina til Håkon Opdal i Brann-målet. Da sluttspurten uteble var det imidlertid lite som kunne true en etterlengtet trepoenger til Brann. Stabæk fikk to cornere på tampen, men Brann sto imot.

Berisha matchvinner

Det er bergensernes første seier siden 23. juni mot Lillestrøm. Siden har det blitt NM-exit, exit i Europa League-kvaliken og uavgjort mot Mjøndalen og Molde i serien.

– Nå er vi plutselig med. Nå kan vi jakte medaljer, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

MÅLJUBEL: Veton Berisha satt Branns andre mål mot Stabæk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Han sendte hjemmelaget i føringen etter et sugende løp inn i Stabæks 16 meter etter rundt timen spilt. Det etter forarbeid av Petter Strand som kun hadde vært på banen et drøyt halvminutt.

Det utløste en god Brann-periode som resulterte i enda en scoring like etterpå. Amer Ordagic flikket ballen til Veton Berisha, som tok med seg ballen og avsluttet på andre touchet til 2–0 for vertene.

Søvndyssende 1. omgang

Stadionteppet fungerte som et speilbilde av bergenshimmelen i den første omgangen: grå med ørsmå glimt av lys. Brann innledet best mot Stabæk, som så veldig fornøyd ut med å forsvare seg og la Franck Boli sette de rødkledde stopperne på et par fartsprøver.

Hjemmelaget hadde det spillmessige overtaket, men det var Stabæk som var nærmest scoring. Boli headet et innoverskrudd hjørnespark like utenfor etter 35 minutter. Noen minutter senere ble samme mann sendt alene med Brann-keeper Opdal etter en lekker chip fra Emil Bohinen, men heller ikke det resulterte i mål for gjestene.

Underholdningsverdien gjennom de første 45 minuttene lar seg kort oppsummere av de to hendelsene som høstet mest applaus blant hjemmefansen:

*4. spilleminutt: Ruben Kristiansen slår Ola Brynhildsen i en skulder mot skulder-duell.

*40. spilleminutt: Ruben Kristiansen slår Ola Brynhildsen i en skulder mot skulder-duell.

