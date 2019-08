GODT HUMØR: Ole Gunnar Solskjær smiler under kampen mot AC Milan i Cardiff. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

United vant på straffer – sommertrofé glapp for Solskjær

CARDIFF (VG) (Manchester United – AC Milan 2–2, 5–4 på straffer) Ole Gunnar Solskjær (46) har ledet Manchester United gjennom hele sesongoppkjøringen uten å tape, men går ikke helt til topps i sommerturneringen International Champions Cup.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Med åtte poeng på tre kamper – seier etter straffer gir to poeng – ender Manchester United ett poeng bak Benfica, som kan kalle seg vinner av den lite prestisjefulle og svært uoversiktlige vennskapsturneringen, som foregår på flere kontinenter uten at alle de 12 deltakende lagene møter hverandre.

Daniel James scoret det avgjørende straffesparket etter at David De Gea hadde stoppet Daniel Maldinis forsøk fra ellevemeteren:

Manchester United gikk rett i strupen på Milan med et høyt og intenst press, som ser ut til å være en av nyvinningene Solskjær har innprentet i løpet av sommeren.

Det samme gjelder posisjoneringen til angrepsstjernene Anthony Martial og Marcus Rashford: Franskmannen startet kampen som spydspiss, mens engelskmannen åpnet som venstrekant, men det var tydelig at de hadde fått beskjed om å skifte posisjoner hyppig gjennom kampen.

Det var nettopp fra venstrekanten at Uniteds åpningsmål skulle komme. McTominay fant Rashford med en lang ball før Uniteds nummer 10 skar inn i banen, passerte to Milan-spillere og sendte ballen i det lengste hjørnet via et benet til en motstander.

Under et kvarter etter 1–0-scoringen kom et eksempel på hvorfor mange mener at Solskjær må signere en ny midtbanespiller før overgangsvinduet stenger på torsdag: Nemanja Matic mistet ballen på klønete vis til tidligere Liverpool-spiller Fabio Borini, som serverte tidligere Liverpool-spiller Suso, som plasserte ballen vakkert til høyre for David De Gea fra utenfor seksenmeteren.

les også Lukaku avslørte detaljer fra Manchester United-trening

Suso, som har gjort sine saker langt bedre i Milan enn han gjorde i Premier League, var også sentral da Milan tok ledelsen i andre omgang. Etter en kort corner slo han presist inn til Samu Castillejo, som headet ballen i mål via Victor Lindelöf.

Etter en times spill gjorde Solskjær fem bytter. Det ga raskt uttelling. Jesse Lingard, som nettopp hadde kommet inn for Juan Mata, bidro med friske ben og scoret med en god avslutning med venstrefoten – hans svakeste – etter målgivende pasning fra Martial.

United presset på i sluttminuttene, men klarte ikke å avgjøre kampen, som dermed gikk rett til straffer. Der scoret alle på straffene sine unntatt Daniel Maldini, sønnen til klubblegenden Paolo, som ble stoppet av De Gea, før Daniel James fikk æren av å avgjøre sommerens siste treningskamp.

Søndag 11. august er det alvor når Chelsea besøker Old Trafford i første Premier League-runde.

Publisert: 03.08.19 kl. 20:38 Oppdatert: 03.08.19 kl. 21:26

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post