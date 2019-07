Drømmetreff da Norge J19 knuste vertsnasjonen

(Skottland J19 - Norge J19 0–4) Norge slo tilbake etter det fryktelige 5–0-tapet mot Nederland, og kjørte over Skottland i andre gruppespillkamp i EM.

De norske jentene viste hvorfor de har som mål å komme til EM-finale.

Mot vertsnasjonen tok det 19 minutter før Jenny Olsen dro seg fri inne i Skottlands 16-meter. Avslutningen gikk i stolpen, men på returen sto Emilie Bragstad og bredsidet ballen i mål.

Tre minutter senere fikk Anna Langås Jøsendal drømmetreff, og banket ballen i krysset fra 16 meter. Rett og slett en vakker scoring av 18-åringen.

Etter 44 minutter kom Norges tredje scoring. Etter litt klabb og babb på en corner fikk Olsen pirket inn sitt andre for kvelden. To minutter på overtid i første omgang økte Rikke Bogetveit Nygaard til 0–4.

KAMPKLARE: Norge J19s elleve utvalgte til kampen mot Skottland. Foto: Thomas Bløndal / NFF

Andre omgang ble en transportetappe for de norske jentene med tanke på at målforskjellen innbyrdes mot Skottland ikke vil ha noe å si da vertsnasjonen ikke kan blande seg inn i kampen om semifinale etter to strake tap.

Den seieren var uansett viktig for Norge, som med tap mot Skottland ville vært ute av kampen om å gå videre til semifinale.

Nå er semifinaleplassen innen rekkevidde, men da må de ta poeng, og aller helst vinne med fire mål, mot Frankrike. Den kampen spilles mandag klokken 19.15. Dersom Nederland ikke vinner mot Skottland holder det med uavgjort for Norge mot Frankrike for å gå videre.

Både G19- og J19-landslagets EM-skjebne skal avgjøres i møte med Frankrike i den siste gruppespillkampen.

