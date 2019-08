DRAKAMP: Både Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Pep Guardiola (t.h.) ønsket seg Harry Maguire (midten) i sommer. Til slutt var det Manchester United som gikk seirende ut av budkrigen. Foto: PA

Guardiola hyller Solskjærs storkjøp: – Vi hadde ikke råd

LONDON (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola (48) går så langt som å lansere Manchester United som gullkandidat etter kjøpet av Harry Maguire (26).

Overgangen er ikke offentliggjort av klubben ennå, men Guardiola snakker som om den engelske landslagsspilleren var 100 prosent klar for byrival United. Og han snakker i store ord om spilleren som er i ferd med å bli fotballhistoriens dyreste forsvarsspiller, med en prislapp på 80 millioner pund.

– Harry Maguire er en strålende spiller. En midtstopper i toppklasse. Vi var interessert, men vi hadde ikke råd. United hadde råd, så … Han er en glimrende spiller, han er på landslaget, han gjorde et utrolig VM (i 2018), han er sterk i luften, god med ballen i det oppbyggende spillet, han har godt driv med ballen, han er rask, så rask, han er ung. Han har så mange kvaliteter, så gratulerer til United med den signeringen, sier Pep Guardiola til VG på pressekonferansen etter Community Shield-seieren over Liverpool.

Han kom inn på Maguire-temaet da han skulle forklare at han ikke tror denne sesongen kommer til å bli som den forrige, da det kun var Manchester City og Liverpool som kjempet om ligagullet.

Guardiola trekker frem Manchester United, «med Maguire og de andre spillerne de har kjøpt», altså høyrebacken Aaron Wan-Bissaka og lynvingen Daniel James, som en tittelkandidat.

– Jeg tror det blir mange om benet denne gangen, sier katalaneren.

– Mener du virkelig at Maguire-overgangen kan gjøre Manchester United til utfordrer om gullet allerede denne sesongen?

– Ja. Ved starten av sesongen mener jeg at fem eller seks lag er kandidater. Etter det vil ligaen tale for seg. Folk sier at vi kommer til å vinne, men jeg bryr meg ikke om det. Det gir ikke mening. Vi skal prøve å vinne neste kamp mot West Ham, så får vi se hvordan sesongen ender. Men det har ikke noe å si hva som har skjedd de siste fire eller fem årene: Før sesongen er United alltid kandidater til å vinne ligaen, sier Guardiola til VG.

– Mener du at Maguire-overgangen gjør dem så mye sterkere?

– Ja, svarer 48-åringen etter noen sekunders betenkningstid.

Ole Gunnar Solskjær har vært tydelig på at han ikke forventer at laget hans skal kjempe om tittelen allerede i hans første hele sesong som Manchester United-manager. Nordmannen har flere ganger gjentatt at han mener Manchester City og Liverpools forsprang er for stort til at de kan tette det allerede den kommende sesongen.

– Du kan ikke forvente at ting skal skje over natten, og det vet vi. Det kommer til å skje gradvis, og vi må være realistiske nok som klubb til å ta det steg for steg, sa Solskjær på en pressekonferanse i april.

Solskjær har ledet United til 0–0 mot Liverpool og et 0–2-tap mot City siden han tok over sjefsstolen på Old Trafford. Den 19. oktober kommer Jürgen Klopps lag igjen på besøk til Manchester, mens sesongens første byderby finner sted den 7. desember på Etihad Stadium.

Publisert: 05.08.19 kl. 07:43

