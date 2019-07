Costa scoret fire og ble utvist da Atletico ydmyket Real Madrid

(Real Madrid - Atletico Madrid 3–7) Det ble 10 mål og to røde kort i treningskampen mellom Real Madrid og Atletico. Hvem var i sentrum? selvfølgelig Diego Costa.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Spissen var i fyr og flamme mot byrivalen. Etter 51 minutter ledet Atletico 6–0, Costa hadde stått for fire av målene.

Etter en drøy time toppet han kvelden. 30-åringen sparket ned Dani Carvajal etter at det var blåst, og ble vist det røde kortet. Også Carvajal ble utvist etter at han stilte seg panne til panne mot kaos-spissen.

les også Martin Ødegaard drømmer om Europa med Real Sociedad

Joao Felix, Angel Correa og Vitolo scoret de tre resterende målene for Atletico.

På det meste sto det 7–1 til Diego Simeones menn, men to sene scoringer fra Karim Benzema og Hernandez Carrera sørget for at det endte 7–3.

Uansett en ydmykelse for Real Madrid som stilte et tilnærmet toppet lag.

– De scoret syv mål på oss, det kan ikke skje. Spillerne vet det og de er skuffet, men vi kan ikke tenke for mye på dette. Det er en treningskamp. De var bedre enn oss i alle aspekter av spillet. Det er ikke så mye mer å si, sa Real Madrid-sjef Zinedine Zidane i et intervju.

Det er seriestart i La Liga om tre uker.

– Man skal ikke legge for mye i treningskamper, men at Atletico leder 5–0 over Real Madrid til pause er litt av et resultat, skriver tidligere fotballspiller Gary Lineker på Twitter.

Publisert: 27.07.19 kl. 09:43