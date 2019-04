Skuffet: Fredrik Haugen (tv), Azar Karadas og Ruben Yttergård Jenssen var lite fornøyd etter 1–1 mot Vålerenga. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Brann med fem poeng på fem kamper: – Som å gå på jobb uten å få betalt

BERGEN (VG) Brann står med åtte færre poeng enn på samme tidspunkt i fjor etter 1–1 mot Vålerenga mandag kveld. Trener Lars Arne Nilsen vil likevel ikke krisemaksimere den svake poengfangsten.

Mathias Fløtaker

Etter fem kamper i 2018 sto Brann med 13 poeng. I år har bergenserne kun skrapt sammen fem poeng på like mange kamper. Mot Vålerenga mandag kveld var melodien den samme; rødtrøyene dominerer banespillet, men mangler den nødvendige effektiviteten foran mål.

Lars Arne Nilsen hadde forståelse for at spillerne hans var skuffet etter ett poeng i en kamp der Brann vant sjansestatistikken med 6–2.

– Vi kjørte denne kampen og vi burde jo selvfølgelig vinne. Det er som å gå på jobb uten å få betalt, sier han.

At det ikke har blitt flere enn fem poeng så langt denne sesongen, forklarer Brann-treneren slik:

– Vi har hatt masse sjanser til å score mål, samtidig som motstanderen stort sett har scoret på annenhver mulighet. Det har vært litt stang ut og vi har ikke hatt marginene med oss. Nå må vi bare slåss for å få marginene på vår side og komme opp på hesten igjen.

Nilsen mener imidlertid at det ligger mye positivt bak resultatene.

– Det er ikke godt nok med fem poeng, men det som skjer bak resultatene er ganske bra. Med normal uttelling burde vi hatt 6–7 poeng ekstra. Nå stanger vi litt og det handler om dyktighet for å snu det, sier Nilsen til VG.

Brann-spiss Veton Berisha er frustrert over at laget ikke får bedre uttelling.

– Vi er veldig misfornøyd. I stort sett alle kampene har vi vært bedre enn motstanderne. Likevel har vi ikke plukket poeng, og til syvende og sist er det faktisk det som teller. Troppen er mer enn god nok til å ta flere poeng enn det vi har gjort så langt, sier Berisha.

Barmen: – Må lære å takle motgangen

Kristoffer Barmen scoret et vakkert mål i 1–1-kampen, men Herolind Shalas utligning like før pause sørget for uavgjort og to nye poeng tapt for Brann.

– Vi har alle muligheter til å hevde oss i toppen i år. Da er det ekstra skuffende med en så svak start på sesongen. De siste årene har vi fått en «flying start», men nå møter vi motgang – det må vi også lære oss å takle, sier Barmen til VG.

– Hva må gjøres for å snu trenden?

– Vi må ta en prat og finne ut hva som må til for å snu dette. Vi har til gode å være ræva i år og skaper stort sett mer enn motstanderen. Likevel slipper vi inn for mye, samtidig som det skorter på effektiviteten, fortsetter han.

Publisert: 23.04.19