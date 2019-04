FÅR KRITIKK: Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye avbildet under presentasjonen av Eirik Horneland som trener for tre måneder siden. Foto: NTB scanpix

Ekspert mener RBK må vurdere Bjørnebyes stilling

TRONDHEIM (VG) Eurosports Joacim Jonsson hevder at Rosenborgs problemer startet lenge før Eirik Horneland ble ansatt som trener i klubben.

– Situasjonen de er i nå skyldes i stor grad Stig Inge Bjørnebye . Han har også sagt selv at han er ytterst ansvarlig for det. Han er sjef for spillerlogistikken. Han skal sørge for at Rosenborg har de beste forutsetningene i Norge. Det er han som har hentet inn treneren. Og det er han som skal sørge for at Rosenborg har en tropp som er skreddersydd Horneland, men det har han ikke klart, sier Jonsson til VG.

– Så du mener det ikke vil hjelpe å eventuelt bare fjerne Horneland som trener?

– Nei, det løser ikke problemene. De må vurdere Bjørnebyes stilling. Det er Bjørnebye som har solgt inn Horneland til styret. Han må ta konsekvensene av det hvis Horneland må gå. Da har Bjørnebye gjort en generaltabbe, sier Jonsson, som tidligere blant annet har vært sportssjef i Fredrikstad.

EKSPERT: Joacim Jonsson, her som sportssjef i Fredrikstad i 2011. Foto: Frode Hansen/VG

– Må ta en beslutning raskt

Rosenborg ligger sist i Eliteserien etter fem spilte kamper. Null seirer og tre tap skremmer ingen motstandere, men for de involverte kan frykten for en langvarig fiasko være reell.

Jonsson mener styret nå står overfor en viktig avgjørelse: Ifølge svensken må RBK-lederne enten gi Horneland og sportslig leder Bjørnebye flere overgangsvinduer på seg til å bygge opp et nytt Rosenborg-mannskap eller kvitte seg med begge.

– De må ta en beslutning raskt. Rosenborg kommer til et overgangsvindu i sommer. De må ta et standpunkt. Nå går de ut og støtter folk i øst og vest. De må være krystallklare fremover og legge en plan som inneholder konkrete tiltak.

– Skrek etter fornyelse

– Hva ser du på som hovedgrunnen til problemene Rosenborg er i?

– Det stammer egentlig fra i fjor. På en måte var det et Rosenborg som vant gull på halv maskin. De imponerte ikke, det var en negativ trend, men de hadde en vegg i mål i André Hansen - samtidig var det ikke noen andre lag som ønsket å vinne serien, sier Jonsson, før han fortsetter:

– Det var en spillertropp som var på vei ned. Det var en spillertropp som skrek etter forandring, fornyelse og nytt blod for å kunne hevde seg, men de gikk inn i et nytt år nesten uten å gjøre noe som helst.

Kritisk Skammelsrud

Rosenborg-legende Bent Skammelsrud vil ikke at Bjørnebye skal fjernes, men er enig i at klubben ikke har ikke evnet å fornye seg.

– Når man ligger på toppen og cruiser, så har man ikke behøvd å ha så mange styremøter. Men det er kanskje da man bør være på tå hev. Erfaringen tilsier at man må ha en miks fra alle aldre. Man må ha litt ny spirit, slik at man får konkurranse.

– Det er jo Bjørnebye som har hovedansvaret for kjøp og salg. Hva tenker du om den jobben som er gjort?

– Den kan man sette spørsmålstegn ved. Nå har han endelig vist seg litt i media. Han er sportslig leder, og han har også et ansvar for å følge opp det sportslige og varsle om ting skal bli bedre.

Bjørnebye tåler kritikken

Konfrontert med kritikken fra Joacim Jonsson, som mener at problemene startet i fjor med spillerlogistikken og at troppen burde ha blitt fornyet, svarer Bjørnebye slik:

– Det er sammensatt. Spillerlogistikk går på markedet du opererer i. Vi har en klar strategi på spillertroppen sammen med en ny trener. Dét er et viktig element, at en ny trener må få være med på å sette sitt preg på det. Vi valgte helt bevisst å ikke gjøre noe mer enn det vi gjorde i det forrige vinduet, sier Bjørnebye og fortsetter:

– Vi så at vi er topptunge på erfaring. Så har vi spillere som vi gjerne vil ha tilbake friske og i form. Det har vi pratet om og vært klare på sammen. Kritikken som nå kommer, er forutsigbar. Det er naturlig at den kommer når resultatene ikke er der. Men vi jobber godt sammen internt og vi ser fremover.

– Jonsson stiller også spørsmål ved din stilling. Han mener at den må vurderes sammen med Hornelands. Hvordan ser du på det?

– Jeg tenker at det er naturlig at ekspertkommentatorer sier det. Det er også relativt forutsigbart fort meg. De har en jobb hvor de kanskje også skal se på personer. Den type journalistikk er veldig individuelt basert. Men det tåler vi. Vi må tåle å stå i sånne stormer som nå og vi må tåle at personer i andre yrkesgrupper uttaler seg om oss. Det legger ikke noe begrensninger for måten vi jobber på at folk mener noe og at mediene skriver om jobben vi gjør, sier Bjørnebye, som mandag fortalte at han har tillit til Horneland:

