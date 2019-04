VOLDSOMT KJØR: Francis Benali skal i løpet av syv dager løpe nesten 30 mil. Her er han på trening i hjembyen Southampton. Foto: ironfran.co.uk

Premier League-kulthelten ble «Ironman-monster» for kreftsaken

SOUTHAMPTON (VG) Tidligere Premier League-spiller Francis Benali (50) skal gjennomføre vanvittige syv triathlon-konkurranser på like mange dager.

Benali spilte over 300 ligakamper på toppnivå for Southampton over tre tiår, og venstrebacken ble en kulthelt blant fansen. Nå er han i ferd med å bli den store krefthelten over hele England.

– Målet mitt er å samle inn én million pund til kreftforskning, og jeg tror jeg skal klare det, sier Benali til VG.

– Berører nesten alle

Han har samlet inn nesten 700.000 pund (omtrent 8,4 millioner kroner), og nå begynner interessen å eksplodere rundt den pensjonerte fotballspillerens ville prosjekt.

– Kreftsykdommen berører nesten alle. Vi har også vært rammet i nær familie, og jeg har mistet venner på grunn av kreften etter at jeg startet med innsamlingen i 2014, sier Benali alvorlig.

GAMMEL KJENNING: Francis Benali (t.h.) kommer løpende til mens James Beattie og Matthew Le Tissier feirer en scoring borte mot Wimbledon i mai 1999. Foto: Tom Hevezi / PA Wire

Han er så opptatt med forberede seg til den voldsomme kraftprøven, at det bare er tid til telefonintervju med VG som er på plass i hjembyen.

– De siste månedene har hatt noen skader som har ødelagt mye. For en måned siden ville jeg ikke trodd at dette skulle gå, forklarer Benali.

Én ironman-konkurranse består av 2,4 miles (3,86 km) svømming, 112 miles (180,25 km) på sykkelen og 26,22 miles (42,2 km) løping.

Dette skal Benali gjøre syv dager på rad- med start i Manchester 29. april, og avslutning i Southampton 5. mai.

KUNNE KNAPT SVØMME: Francis Benali klarte knapt å holde seg flytende i bassenget for noen måneder siden. Nå skal han svømme nesten fire kilometer i strekk hver dag i syv dager. Foto: ironfran.co.uk

– Hvor mange har spurt om du er gal?

– Haha – ganske mange! Men jeg har fått enormt med støtte, og det skal bli litt godt å komme i gang med konkurransene.

– Er du mer nervøs nå enn før møtene med de største stjernene i Premier League?

– Jeg tror faktisk dette er verre enn å spille mot David Beckham, Eric Cantona og Dennis Bergkamp. For ikke å glemme Alan Shearer, som jeg spilte sammen med før han ble en fryktet motstander. Det var tøft, men dette er en litt annen utfordring.

Begynte i 2014

Etter at han la opp som spiller i 2004 har han blant annet jobbet som agent og TV-ekspert. Det er tredje gang Benali samler inn penger til kreftforskningen. I 2014 løp han mellom alle Premier League-arenaene, og i 2016 løp og syklet han til alle stadionanleggene i Premier League og Championship.

– Jeg måtte ha en liten ekstra vri på det tredje, og la til svømming. Jeg er i utgangspunktet en veldig dårlig svømmer, og allierte meg med læreren som hjalp barna mine til å svømme. Nå begynner teknikken å bli bedre, forklarer Benali som har stått opp i 05-tiden for å trene hver dag de siste månedene.

TV-EKSPERT: Francis Benali (i midten) på jobb sammen med Michael Owen for BT Sports i forbindelse med en kamp mellom Southampton og Manchester United i desember i fjor. Foto: Mark Kerton / EMPICS Sport

– Utholdenheten min er mye bedre nå enn da jeg spilte fotball. Jeg mangler jo eksplosiviteten og farten, men slet aldri med fysikken som spiller. Min gode venn Matthew Le Tissier hadde mer å jobbe med der, spøker Benali.

Le Tissier er Southamptons mest populære spiller gjennom alle tider, men ble ofte kritisert for at han ikke var flink nok til å holde formen ved like. Etter karrieren har da han og Benali også gått i litt forskjellige retninger.

Gir seg etter dette

– Han har støttet meg en del i dette prosjektet, og nå har han trent bra de siste månedene. Men jeg tror ikke han henger på meg i dette prosjektet. Jeg har en, sier Benali og ler.

– Hva blir ditt neste stunt?

– Man skal aldri si aldri, men jeg tror at dette blir min siste greie av denne typen. Venner og familie er bekymret for helsen min på lengre sikt, og dette er veldig egoistisk og tar all min tid. Det er enda godt det er til en veldig god sak, sier Benali før han skal ut på en lang sykkeltur.

PS! Benali spilte for Southampton fra 1988 til 2004, og hadde i den perioden ni forskjellige managere i «The Saints». Han var lagkamerat med blant andre Claus Lundekvam, Egil Østenstad, Trond Egil Soltvedt, Stig Johansen og Jo Tessem.

Publisert: 24.04.19 kl. 15:15