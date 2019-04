GIR OPP: Tror det blir vanskelig å ta igjen serieleder Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

RBK-kaptein Jensen med helomvending etter ydmykelsen i Molde

MOLDE (Molde – Rosenborg 3–0) To fattige poeng etter fem serierunder har gitt Rosenborg tidenes dårligste sesongstart. Kaptein Mike Jensen tror det blir vanskelig å ta igjen serieleder Molde i gullkampen.

Jørgen Ryggvik Karlsen

For fire dager siden var RBK-kaptein Mike Jensen sikker på seriegull. Nå har han tatt en helomvending.

– Det begynner å bli veldig vanskelig, svarer han kort til VG.

– Vi må alltid ha troen, men det blir veldig vanskelig nå for det er et langt forsprang Molde har fått på så få kamper, legger han til.

Fortsatt tro på Horneland

Med 3–0-tapet for Molde søndag kveld økte rivalen forspranget til elleve poeng. Det setter trønderne i en vanskelig posisjon med tanke på å forsvare seriegullet. RBK-leder Stig Inge Bjørnebye vil samtidig ikke være med på gullsnakk allerede nå.

– Rosenborg pleier ikke å snakke så mye om gull etter fem kamper uansett hvor vi ligger på tabellen, men det sier seg selv at det blir vanskeligere og vanskeligere for hver kamp vi taper, sier 48-åringen og er klar for trykket som vil øke rundt klubben de kommende dagene.

– Nå vil det, som vi alle vet, bli mye støy, og det er desto viktigere å samle laget, sier Bjørnebye til VG etter å ha sett Rosenborg bli ydmyket 3–0 borte mot erkerivalen – før han utdyper:

– Det er det bare vi som kan gjøre noe med dette, og vi tar det på alvor. Det preger spillerne og det preger klubben. For det er mye erfaring og mange som har vært med på mye, og vi lever av å gjenskape resultater, så det er ingen som kan gjemme seg. Vi må stå sammen og løfte oss ut av dette, for det er potensial til å gjøre, det er kompetanse til å gjøre det og vi har en spillertropp som kan prestere bedre.

– Har du fortsatt tro på «prosjekt Horneland»?

– Selvfølgelig har jeg det. Det er for tidlig å felle en dom over det. Det har vært en krevende tid med en krevende oppkjøring med skader og andre ting.

– Må se hverandre i øyene

To poeng etter fem serierunder er den dårligste sesongstarten i historien for fjorårets seriemester og langt unna den seriestarten Eirik Horneland hadde sett for seg da han ble presentert som Rosenborg-trener i januar.

– Det er blytungt og langt unna det vi så for oss, forteller Horneland til VG, og er tydelig på at klubben må snu den vonde trenden.

– Det handler om noen enkle retningslinjer som må på plass for å skape trygghet med gode prestasjoner, for akkurat nå er det for dårlige prestasjoner.

Visekaptein og keeper André Hansen mener spillerne virkelig må se hverandre i øyene og innse alvoret.

– Det lekker bakover og det er null mål fremover, det er uvant for oss. Det har stort sett gått oppover i fire år så at det butter imot er selvfølgelig ikke noe vi liker eller aksepterer, men sånn er det og da må vi stå i det. Nå må vi se oss selv i speilet og stå sammen, sier Hansen til VG, før han fortsetter:

– Vi må komme tilbake til det laget vi har vært strukturmessig. Vi må komme tilbake til der vi står opp for hverandre, hjelper hverandre – og bidra til at vi er et stort kollektiv – som har vært suksessformelen i fire år. Der er vi ikke nå.

Pål André Helland var langt nede etter tapet:

Publisert: 29.04.19 kl. 09:38